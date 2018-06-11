港股重上三萬一關，高開５８點報３１０１６，國指揚８點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國股市周五（８日）收高，因投資者未理會對全球貿易緊張

關係的憂慮，但交投量相對淡靜，因下周將多國央行召開會議。

道指收高７５點或０﹒３％，至２５３１６點；標指數收升８點或０﹒３％，至

２７７９點；納指收高１０點或０﹒１％，至７６４５點。

港股夜期上周五（８日）收報３１０５０點，升２１０點，高水９２點。

港股高開５８點報３１０１６點。國指升８點報１２１７３點。

恆生銀行（０００１１）現價上升１﹒４％，報２０３元，暫為升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７６﹒５５元 無升跌

港交所 （００３８８） ２５９﹒８０元 下跌０﹒０８％

騰訊控股（００７００） ４２０﹒００元 上升１﹒２０％

建設銀行（００９３９） ８﹒０９元 上升０﹒１２％

中國移動（００９４１） ７１﹒８５元 上升０﹒４９％

友邦保險（０１２９９） ７２﹒４０元 上升０﹒６３％

工商銀行（０１３９８） ６﹒５４元 下跌０﹒７６％

中國平安（０２３１８） ７８﹒５０元 無升跌

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