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即市新聞

11/06/2018 09:22

港股重上三萬一關，高開５８點報３１０１６，國指揚８點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國股市周五（８日）收高，因投資者未理會對全球貿易緊張
關係的憂慮，但交投量相對淡靜，因下周將多國央行召開會議。
　　道指收高７５點或０﹒３％，至２５３１６點；標指數收升８點或０﹒３％，至
２７７９點；納指收高１０點或０﹒１％，至７６４５點。
　　港股夜期上周五（８日）收報３１０５０點，升２１０點，高水９２點。
　　港股高開５８點報３１０１６點。國指升８點報１２１７３點。
　　恆生銀行（０００１１）現價上升１﹒４％，報２０３元，暫為升幅最大藍籌。
　
　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７６﹒５５元　　　無升跌
　　港交所　（００３８８）　　２５９﹒８０元　　　下跌０﹒０８％
　　騰訊控股（００７００）　　４２０﹒００元　　　上升１﹒２０％
　　建設銀行（００９３９）　　　　８﹒０９元　　　上升０﹒１２％
　　中國移動（００９４１）　　　７１﹒８５元　　　上升０﹒４９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７２﹒４０元　　　上升０﹒６３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　６﹒５４元　　　下跌０﹒７６％
　　中國平安（０２３１８）　　　７８﹒５０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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