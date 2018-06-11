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即市新聞

11/06/2018 16:38

《盤後部署》政經事項超級周市場氣氛審慎，港股料三萬一窄幅波動

　　《經濟通通訊社１１日專訊》踏入超級周，港股今日在外圍眾多消息影響下，表現仍然穩定
，不過成交不足。貿易戰戰火擴至歐洲，過去的周末舉行的七大工業國集團（Ｇ７）領袖峰會氣
氛變得緊張，港股今早仍然高開５８點重上三萬一關，雖然一度倒跌５９點，但隨著重磅股騰訊
（００７００）反彈，加上吉利（００１７５）等造好，港股升幅擴至最多１７５點，高見
３１１３４點。不過，中資金融股限制升幅，大市最終揚１０５點，收報３１０６３點，全日總
成交更只得７７３﹒７６億元，按日跌２２﹒５％。
　　國指升６點或０﹒０５％，報１２１７２點。滬指軟１４點或０﹒４７％，報３０５２點。

＊美歐裂痕加深，美朝即將會面＊

　　德國總理默克爾周日（１０日）表示，歐洲將採取反制措施，報復美國向歐盟徵收鋼鋁關稅
，同時亦對美國總統特朗普反口，拒絕承認七大工業國（Ｇ７）聯合聲明感到遺憾。由於美國總
統特朗普在貿易問題上措詞強硬，其「美國優先」政策或會為美歐之間帶來更多外交裂痕，為美
歐兩地市場添震盪。
　　另一個政治事項在於，明天（１２日）特朗普和北韓領袖金正恩，在新加坡的世紀會面成為
本周首個重頭戲，雙方將就美朝關係、朝鮮半島無核化，以及制裁北韓等議題進行討論，因此市
場仍然關注著美朝政局發展，預計市場投資情緒仍然偏審慎。

＊關注議息結果、歐央行量寬去向＊

　　經濟事項方面，美聯儲即將於周三（１３日）公布議息結果，屆時主席鮑威爾將會見記者回
應查問。一般相信，聯儲局將決定加息四分一厘。而市場更加關心聯儲局於今年稍後時間，會加
息幾多次。此外，歐洲央行也將於周四（１４日）議息。根據目前安排，歐央行的量寬措施到了
９月便會停止，投資者將密切留意歐羅兌美元匯價變動。
　　由於眾多事項影響環球政經發展，投資者抱觀望態度，故港股今日成交偏少，預計港股後市
維持窄幅上落的局面，主要於３１０００點附近上落，初步以３００００點作支持。（ｆｆ）

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