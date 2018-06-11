《外地經濟》意大利新經濟部長承諾留在歐元區，計劃削減債務

《經濟通通訊社１１日專訊》意大利經濟部長特里亞（Ｇｉｏｖａｎｎｉ Ｔｒｉａ）表示

，意大新聯合政府無意退出歐元區，並計劃削減債務。

特里亞希望通過此番表態來安撫緊張的金融市場，此前意大利國債遭拋售，因市場擔心意國

政府將大舉增加開支，並憂慮聯合政府內部的疑歐派可能試圖推動意大利退出歐元區。

特里亞表示，聯合政府希望通過投資及結構改革來提振經濟增長，強調不打算通過赤字來重

振經濟，並將於９月提出新的經濟預測及政府目標。（ｍｎ）

