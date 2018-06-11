【朝鮮局勢】美國計劃在美朝峰會後發表聯合聲明

《經濟通通訊社１１日專訊》美國國務卿蓬佩奧稱，美國將在下周二的新加坡峰會後與北韓

發布聯合聲明，這將是６５年前韓戰結束以來美朝領導人的首次會晤。

市場猜測美國總統特朗普將尋求在峰會上達成北韓放棄核武器的協議，蓬佩奧指出發表聲明

將是衡量峰會成功的標準。（ｍｎ）

