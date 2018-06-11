《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普針對美國貿易逆差問題，在Ｔｗｉｔｔｅｒ發
表多篇推文批評部分最親密的北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）盟國。
特朗普稱，如果貿易不能互惠，那公平貿易現在應該改叫愚蠢貿易。「很抱歉，我們不能再
任由朋友或敵人在貿易上佔我們的便宜了，我們必須以美國工人優先！」
特朗普再點名向歐盟發炮，稱美國幾乎支付全部的北約費用，去保護那些在貿易上剝削美國
的國家，而歐盟對美國的貿易順差高達１５１０億美元，故歐盟理應在軍費上繳納更多。
（ｍｎ）
11/06/2018 11:07
【Ｇ６＋１】特朗普在推特上發炮，應將公平貿易改稱為愚蠢貿易
《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普針對美國貿易逆差問題，在Ｔｗｉｔｔｅｒ發
表多篇推文批評部分最親密的北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）盟國。
特朗普稱，如果貿易不能互惠，那公平貿易現在應該改叫愚蠢貿易。「很抱歉，我們不能再
任由朋友或敵人在貿易上佔我們的便宜了，我們必須以美國工人優先！」
特朗普再點名向歐盟發炮，稱美國幾乎支付全部的北約費用，去保護那些在貿易上剝削美國
的國家，而歐盟對美國的貿易順差高達１５１０億美元，故歐盟理應在軍費上繳納更多。
（ｍｎ）
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