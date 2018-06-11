  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/06/2018 11:07

【Ｇ６＋１】特朗普在推特上發炮，應將公平貿易改稱為愚蠢貿易

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普針對美國貿易逆差問題，在Ｔｗｉｔｔｅｒ發
表多篇推文批評部分最親密的北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）盟國。
　　特朗普稱，如果貿易不能互惠，那公平貿易現在應該改叫愚蠢貿易。「很抱歉，我們不能再
任由朋友或敵人在貿易上佔我們的便宜了，我們必須以美國工人優先！」
　　特朗普再點名向歐盟發炮，稱美國幾乎支付全部的北約費用，去保護那些在貿易上剝削美國
的國家，而歐盟對美國的貿易順差高達１５１０億美元，故歐盟理應在軍費上繳納更多。
（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS11/06/2018
【FOCUS】「超級周」看點多 地獄天堂咫尺間
興證快訊11/06/2018
美韓會談
國際動態11/06/2018
金正恩抵星 特金會倘成功 獅城名留青史
生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN