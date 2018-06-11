《經濟通通訊社１１日專訊》德國經濟部長阿爾特邁爾（Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ）
表示，德國已準備好討論全球貿易失衡問題，以化解與美國的爭端。
他稱，Ｇ７會議未取得進展是一個挫折，相信短期內似乎不太可能解決與美國的貿易衝突，
但認為歐洲應果斷地採取行動。（ｍｎ）
11/06/2018 15:10
【Ｇ６＋１】德國經濟部長：德國準備好與美國討論貿易失衡問題
《經濟通通訊社１１日專訊》德國經濟部長阿爾特邁爾（Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ）
表示，德國已準備好討論全球貿易失衡問題，以化解與美國的爭端。
他稱，Ｇ７會議未取得進展是一個挫折，相信短期內似乎不太可能解決與美國的貿易衝突，
但認為歐洲應果斷地採取行動。（ｍｎ）
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