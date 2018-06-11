【Ｇ６＋１】德國經濟部長：德國準備好與美國討論貿易失衡問題

《經濟通通訊社１１日專訊》德國經濟部長阿爾特邁爾（Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ）

表示，德國已準備好討論全球貿易失衡問題，以化解與美國的爭端。

他稱，Ｇ７會議未取得進展是一個挫折，相信短期內似乎不太可能解決與美國的貿易衝突，

但認為歐洲應果斷地採取行動。（ｍｎ）

