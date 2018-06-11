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即市新聞

11/06/2018 17:02

《台股攻略－馮偉明》市場觀望氣氛濃厚，台股微跌７點

　　《台股攻略》台股今日開高收低，跌７﹒１９點，收１１１４９﹒２３點，成交金額為新台
幣１５３１﹒２６億元。
　　雖然美股上漲下開高，但法人買盤觀望，權值股未見異動，具題材的中小型股表現較為突出
，指數在平盤附近震盪，多頭仍無法站穩５日線１１１７３點。摩台權值股中，最強的是世界及
微星，升幅達４％，台達電、國巨及聯電升２％，宏碁、和泰車及華新科升超過１﹒７％，儒鴻
跌超過３﹒５％，穩懋跌３％。台積電今日走勢平淡，鴻海跌破新台幣８８元，失守１０日線，
立光則相對震盪，早盤開紅後，中場一度跌破新台幣４５００元大關，惟尾盤順利收紅。今日大
市由二線光學、矽晶圓、被動元件及ＭＯＳＦＥＴ突圍支撐。被動元件龍頭國巨今日召開法說會
，市場關注缺貨問題，智寶、奇力新、大毅及信昌電同步點紅燈。
　　雖然台股短線出現沽壓，但指數在高位有支持，本周仍有機會挑戰新高。本周國際大事有特
金會及美國議息會議，加上台灣上市櫃公司處於股東會密集期，令市場消息對大市的影響程度增
加，此外，美元指數以及外資的進出亦是影響資金流向的關鍵。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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