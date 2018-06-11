《台股攻略－馮偉明》市場觀望氣氛濃厚，台股微跌７點

《台股攻略》台股今日開高收低，跌７﹒１９點，收１１１４９﹒２３點，成交金額為新台

幣１５３１﹒２６億元。

雖然美股上漲下開高，但法人買盤觀望，權值股未見異動，具題材的中小型股表現較為突出

，指數在平盤附近震盪，多頭仍無法站穩５日線１１１７３點。摩台權值股中，最強的是世界及

微星，升幅達４％，台達電、國巨及聯電升２％，宏碁、和泰車及華新科升超過１﹒７％，儒鴻

跌超過３﹒５％，穩懋跌３％。台積電今日走勢平淡，鴻海跌破新台幣８８元，失守１０日線，

立光則相對震盪，早盤開紅後，中場一度跌破新台幣４５００元大關，惟尾盤順利收紅。今日大

市由二線光學、矽晶圓、被動元件及ＭＯＳＦＥＴ突圍支撐。被動元件龍頭國巨今日召開法說會

，市場關注缺貨問題，智寶、奇力新、大毅及信昌電同步點紅燈。

雖然台股短線出現沽壓，但指數在高位有支持，本周仍有機會挑戰新高。本周國際大事有特

金會及美國議息會議，加上台灣上市櫃公司處於股東會密集期，令市場消息對大市的影響程度增

加，此外，美元指數以及外資的進出亦是影響資金流向的關鍵。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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