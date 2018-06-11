《經濟通通訊社１１日專訊》天平道合（０８４０３）明天（１２日）掛牌，現於輝立交易
場開報０﹒１４６元，較招股價０﹒１４５元高０﹒７％。
現於耀才方面，報０﹒１４８元，高招股價２﹒１％。（ｆｆ）
11/06/2018 16:19
【新股上市】天平道合暗盤開０﹒１４６元，高招股價不足１％
《經濟通通訊社１１日專訊》天平道合（０８４０３）明天（１２日）掛牌，現於輝立交易
場開報０﹒１４６元，較招股價０﹒１４５元高０﹒７％。
現於耀才方面，報０﹒１４８元，高招股價２﹒１％。（ｆｆ）
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