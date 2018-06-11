《異動股》銀基集團（００８８６）料年度錄虧損，現跌１８％

《經濟通通訊社１１日專訊》銀基集團（００８８６）現價下跌１８﹒４６％，報０﹒５３

元；成交約１７３萬股，涉資９３萬元。

銀基集團上周五發盈警，預期截至今年３月３１日止全年將錄得虧損。公司指主要原因是由

於，中國市場部分白酒產品未能在春節旺季銷售前全部到貨，影響到全年最旺節日的銷售；及本

年度新增較多非酒類產品毛利相對較低，影響整體利潤水準。

現時，恆生指數報３０９２３，下跌３５點或下跌０﹒１１％，主板成交４７﹒０７億元。

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