《異動股》舜宇現跌２％，傳蘋果今年新手機出貨量料跌兩成

《經濟通通訊社１１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價下跌２﹒１４％，報１６４

﹒７元；主動沽盤５２％；成交約１４６萬股，涉資２﹒４４億元。

據外電引述消息人士報道，蘋果預期今年新款ｉＰｈｏｎｅ出貨量為８０００萬部，已要求

配件供應商減少為新ｉＰｈｏｎｅ生產配件，數量比去年為ｉＰｈｏｎｅ Ｘ及

ｉＰｈｏｎｅ ８生產的配件減少２０％。

今次消息更加令人憂慮消費者對於新款蘋果手機的熱情可能正在降溫，導致蘋果及其許多主

要供應商的股價下跌。

不過，舜宇公布今年５月份產品出貨量。手機鏡頭出貨量按年上升７０﹒２％，環比上升８

﹒６％，主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升。

期內，車載鏡頭出貨量按年上升２０﹒１％，主要因為車載成像領域的快速成長和公司車載

鏡頭全球市佔率按年上升。另外，手機攝像模組出貨量按年上升５８﹒５％，環比上升１９﹒２

％，主要因為公司在國內智能手機市場的份額上升。

現時，恆生指數報３０９１３，下跌４４點或下跌０﹒１４％，主板成交８５﹒０６億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １２﹒６８元 下跌１﹒５５％

華顯光電 （００３３４） ０﹒８４元 上升７﹒６９％

通達集團 （００６９８） １﹒９０元 下跌２﹒５６％

信利國際 （００７３２） １﹒８９元 上升１﹒６１％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒１１元 下跌０﹒４７％

丘鈦科技 （０１４７８） ７﹒１０元 上升１﹒７２％

瑞聲科技 （０２０１８） １２４﹒６０元 下跌１﹒９７％

舜宇光學 （０２３８２） １６４﹒７０元 下跌２﹒１４％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒６８元 下跌０﹒８１％

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（ａｌ）

