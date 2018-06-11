《外匯達仁－盧楚仁》由Ｇ７的「七國咁亂」看匯市走勢

《外匯達仁》在加拿大舉行的七大工業國峰會，總算曲終人散。但入行多年以來，我從未見

過如此糟糕的七大工業國峰會。亦因此，匯市今日亦有受到相關影響。



當中影響較為顯著的應該算是加元，美加的貿易摩擦不但止沒有因為峰會有商有量，反而美

加領導人爆發口水戰，令緊張關係進一步升溫。加拿大一方聲言會向美國貨品徵收報復性關稅，

美方亦表示不會認同峰會聲明，及威脅退出北美自由協定，還認真地說要邀請俄羅斯重新加入為

Ｇ８，氣得其他六大工業國元首「六」孔生煙。



事後特朗普亦拒絕簽署聯合聲明，及批評加拿大總理杜魯多是非常不誠實和軟弱的人，充分

反映出美國與他的盟國之間的關係隨時進一步決裂，令到美國在外交上陷入孤立。而德國總理默

克爾及法國總統馬克龍亦對特朗普大事評擊，指責他破壞信任及反覆無常。



因美加關係進一步惡化，導致加元今早（１１日）在亞太區匯市一度急跌至１﹒３０００水

平。估計，加元持續受壓的機會很大，估計在這個月內會挑戰３月低位１﹒３１２４。



歐盟與美國關係進一步惡劣下，不排除本周亦會再宣布向美國額外再徵收其他報復性關稅，

而且昨日（１０日）意大利新任財長，表示不會舉辦脫歐公投及致力削減債務，令今早歐元兌美

元重上１﹒１８００水平。亦估計，歐洲央行有機會宣布全面撤出量寬，令歐元後市進一步走強

。若歐元兌美元成功向上突破１﹒２０００阻力，那麼歐元後是更可看高一線。



在日圓方面，因應七大工業國會議所帶來市場不安情緒升溫，而今早高見１０９﹒１４，而

星期四日本央行議息會議亦不排除放出「鷹派」的貨幣政策，及星期五美國會宣布對中國額外徵

收５００億美元關稅的清單，故不安及避險情緒升溫下，所以日圓後市有機會挑戰１０８水平，

若突破的話，估計日圓強勢又再出現。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

