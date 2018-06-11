【駐京專電】北京三個限價房項目將推出，或將拉低二手房價

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京市住建委公示信息顯示，新增６個預

售項目掛牌，其中首次出現三個限價房項目，分別是位於房山良鄉的金樾和著、旭輝城，以及位

於大興瀛海的瀛海府，預計將向市場供應２３﹒１４萬平方米限價房。市場分析認為，或將拉低

北京，特別是京西的二手房市場價格。

位於房山兩個項目的取證面積分別為９﹒４萬方米和１０﹒３萬方米，按套數計算約為

２０００套。

