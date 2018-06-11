【北京特寫】「探秘」北京新機場線

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》近幾年北京的大工程有很多，比如新機場

、豐台火車站、環球主題公園、新增多條地鐵線等等。新機場線跨越豐台區和大興區，豐台區雖

然明清時期曾經是京師重鎮，重要軍事據點，但因為過去缺乏規劃，豐台區卻總是給人髒、亂、

差的感覺，常常被人調侃到抬不起頭來，被稱為北京「城中村」，被嘲笑是「城鄉結合部」。論

經濟比不上朝陽，論教育比不上海澱，相對其他區，豐台的房價也一直較低。隨著「京津冀一體

化」、「環首都經濟圈」發展，新機場線和６條地鐵線全面開建，大大便利了居民出行，豐台的

發展也將可以用「突飛猛進」來形容。記者日前來到新機場線的工程土建０８標現場參觀，實地

考察建設中的新機場線。



＊中國規模最大空地一體化交通樞紐＊



在近年北京的重要工程中，最受關注的莫過於北京新機場，北京新機場又稱北京第二國際機

場，目前最終命名還未確定。位於北京、雄安、天津三地中心位置的北京新機場總投資近８００

億元人民幣，總佔地４﹒１萬畝，２０１４年底開建，規劃建設７條跑道，預計將在２０１９年

竣工。一旦竣工，北京新機場將成為目前世界上最大的機場，旅客吞吐量最大能每年１﹒３億人

次，還有約５５０萬噸的物流運輸產業配套。

北京新機場不只是北京的新機場，亦將中國規模最大空地一體化交通樞紐，服務北京、天津

、廊坊、保定、衡水與雄安新區，集高鐵、城際、地鐵為一體。新機場航站樓首次採用雙層出發

雙層到達設計。周圍有四條高速環繞，地下設有高鐵、地鐵、城際鐵路等６條鐵路線，這也是國

內的機場首次有高速鐵路在地下穿行。從上到下交疊三層：新機場高速是高架，在地上約２４米

的位置；下面是新機場快軌；地面則是公路團河路。

新機場與天安門的直線距離４６公里，在規劃中，乘客能實現二環內與半小時到達新機場；

從新機場到雄安只需２０分鐘；１小時內可到天津、唐山、保定等城市；２小時內到石家莊、秦

皇島、濟南等城市；３小時內更可通達太原、鄭州、瀋陽，與周邊主要城市的連接。



＊從二環內出發，將半小時抵達新機場＊



記者在工程現場所見，現場工程已經挖出了一個大坑，現場的工作人員介紹，目前地底已經

挖到地下２０００米左右，深不見底，記者來到地下１００多米的作業平台，地底非常潮濕，空

氣很悶熱，不少地方還在不停地漏水，但記者看到，新機場線的軌道已基本建成，隧道的直徑明

顯比一般的地鐵要寬敞，據現場的工程師介紹，隧道直徑８﹒８米，比較一般地鐵隧道直徑６米

寬敞，一是因為新機場線的速度比較快，二是因為將採用較寬敞的動車車廂，座位的設計比較大

，同時也考慮到行李擺放空間的問題。也就是說，雖然名為地鐵，事實上乘客得到的是動車服務

，讓人期待，但工程師同時表示，新機場線要實現明年完工啟用，工程比較趕，有一定難度，他

們將會努力克服。

北京地鐵新機場線全長４１公里，南起新機場區域，北至草橋站，共設新機場北航站樓站、

磁各莊站和草橋站３座車站，於２０１６年底開工建設，２０１９年與新機場同步投入使用。新

機場線３個車站全都是換乘站，草橋站未來可與１０號線、１９號線、１１號線銜接；新機場線

與１９號線換乘距離約４５米，換乘時間１分鐘；磁各莊站未來可與城際鐵路聯絡線換乘；新機

場北航站樓站將與Ｒ４線、京雄城際、廊涿城際換乘。

新機場線設計時速達到１６０公里，目前正在運行的首都機場線時速也只是時速８０公里左

右，新機場線將提速一倍，而北京地鐵的主流速度為每小時３３至３５公里。未來從三環的草橋

站到新機場站的運行時間僅需１９分鐘，通過與新機場線銜接的另一大幹線－－地鐵１９號線換

乘，乘客從二環內出發，半個小時抵達新機場。

伴隨著交通的快速發展，城市配套的逐漸完善，北京新機場和北京、雄安之間的交通聯絡，

也更加明確，京津冀一體化發展，相信將能迎來進一步實質性的跨越。

