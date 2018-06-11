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即市新聞

11/06/2018 12:45

《午市前瞻》Ａ股疲弱及觀望美歐議息，港股短線料欠上升動力

　　《經濟通通訊社１１日專訊》繼貿易戰戰火擴至歐洲後，令上周末舉行的七大工業國集團（
Ｇ７）領袖峰會氣氛變得緊張，美歐央行又將於本周議息，但相關因素並無影響港股氣氛，港股
今早高開５８點重上三萬一關，不久升幅一度收窄至只有５８點，低見３１０１６點，但隨著騰
訊（００７００）反彈１％，加上吉利（００１７５）等內需股造好，港股升幅擴至１６０點，
高見３１１１８點，最終半日收升９７點，報３１０５５點。半日總成交４２４億元。
　　國指半日跌１３點或０﹒１１％，報１２１７９點。滬指半日軟８點或０﹒２６％，報
３０５９點。

＊吉利半日最好藍籌，騰訊急挫逾３％後反彈＊

　　早前乘聯會公布，中國５月狹義乘用車市場零售銷量達１８０﹒３萬台，同比增長
３﹒９％，累計今年首５月銷量同比增長５﹒３％。吉利半日抽高３﹒２％，報２４﹒３５元，
為升幅最大藍籌。其他汽車股表現一般，東風（００４８９）漲０﹒５５％，報９﹒２元。長汽
（０２３３３）跌１﹒５８％，報７﹒５元。比亞迪（０１２１１）軟０﹒０９％，報
５４﹒０５元。
　　其他內需股方面，萬洲（００２８８）遭瑞信降評級，由「跑贏大市」降至「中性」，目標
價由１１﹒９元降至８﹒８元，因預料其美國業務於第二季毛利率將繼續受壓，半日逆市急挫４
﹒９５％，報７﹒４９元。旺旺（００１５１）升１﹒９３％，報７﹒９４元。恆安
（０１０４４）升０﹒５２％，報７７﹒１５元。
　　匯控（００００５）今日策略日，據報新行政總裁范寧力谷資產管理業務，半日靠穩升
０﹒４６％，報７６﹒９元，重上２０天線（７６﹒８０６元）。其他重磅股方面，騰訊上週五
（８日）急挫３﹒３％後，半日反彈０﹒９２％，報４１８﹒８元。港交所（００３８８）升
０﹒４６％，報２６１﹒２元。中移動（００９４１）無升跌，報７１﹒５元。友邦
（０１２９９）漲０﹒６３％，報７２﹒４元。

＊物管股全線急漲，港機工程擬獲太古私有化＊

　　華潤水泥（０１３１３）半日飆４﹒５％，報１０﹒２２元，盤中高見１０﹒３８元破頂，
今年以來累升１﹒１倍。同業海螺水泥（００９１４）獲惠譽國際唱好後，持續上升態勢，半日
升２﹒１％，報４９﹒４５元。中建材（０３３２３）隨市造好，升１﹒０２％，報９﹒８７元

　　將於下週二（１９日）上市的碧桂園服務（０６０９８）帶動相關物管股全線上揚，彩生活
（０１７７８）漲７﹒４４％，報７﹒９４元，升破１０天線（７﹒５２８元），盤中高見
８﹒１５元，創近三年新高。雅生活服務（０３３１９）升４﹒８４％，報１５﹒６元，盤中高
見１５﹒８８元破頂。中奧到家（０１５３８）抽高８﹒６４％，報１﹒７６元。
　　港機工程（０００４４）獲太古（０００１９）以每股作價７２元溢價６４％提私有化，前
者現價急升５５％，報６８﹒２元。太古軟０﹒７８％，報８２﹒６元。國泰（００２９３）漲
１﹒７７％，報１３﹒８元。太古地產（０１９７２）無升跌，報３０﹒９５元。

＊陳錦興：物管股增長動力強，料仍可借碧桂園服務掛牌有所炒作＊

　　港股上周五急挫５５４點後，今日最多反彈約１６０點，對於後市走勢，英皇證券研究部總
監陳錦興對《經濟通通訊社》認為，後市暫欠缺上升催化劑，Ａ股表現又疲弱，加上本周三
（１３日）及本周四（１４日）美歐央行舉行議息會議，前者如無意外會再次加息，而後者則會
評估減債規模，故投資者會較為聚焦歐央行買債計劃的進展，料短線氣氛會較為保守，暫以
３０４００點作支持，３１８００點見阻力。
　　物管股近日走勢強勁，陳錦興又指，由於大市方向未明，故個別板塊成為炒作目標。另外，
隨著內地有眾多新盤落成，物業管理市場增長空間相當龐大，加上較不受調控政策影響，認為走
勢會較內房股理想。而碧桂園服務又將於下周二（１９日）掛牌，不排除會繼續成為炒作目標。
（ｔｔ，ｋｚ）

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