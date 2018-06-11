《午市前瞻》Ａ股疲弱及觀望美歐議息，港股短線料欠上升動力

《經濟通通訊社１１日專訊》繼貿易戰戰火擴至歐洲後，令上周末舉行的七大工業國集團（

Ｇ７）領袖峰會氣氛變得緊張，美歐央行又將於本周議息，但相關因素並無影響港股氣氛，港股

今早高開５８點重上三萬一關，不久升幅一度收窄至只有５８點，低見３１０１６點，但隨著騰

訊（００７００）反彈１％，加上吉利（００１７５）等內需股造好，港股升幅擴至１６０點，

高見３１１１８點，最終半日收升９７點，報３１０５５點。半日總成交４２４億元。

國指半日跌１３點或０﹒１１％，報１２１７９點。滬指半日軟８點或０﹒２６％，報

３０５９點。



＊吉利半日最好藍籌，騰訊急挫逾３％後反彈＊



早前乘聯會公布，中國５月狹義乘用車市場零售銷量達１８０﹒３萬台，同比增長

３﹒９％，累計今年首５月銷量同比增長５﹒３％。吉利半日抽高３﹒２％，報２４﹒３５元，

為升幅最大藍籌。其他汽車股表現一般，東風（００４８９）漲０﹒５５％，報９﹒２元。長汽

（０２３３３）跌１﹒５８％，報７﹒５元。比亞迪（０１２１１）軟０﹒０９％，報

５４﹒０５元。

其他內需股方面，萬洲（００２８８）遭瑞信降評級，由「跑贏大市」降至「中性」，目標

價由１１﹒９元降至８﹒８元，因預料其美國業務於第二季毛利率將繼續受壓，半日逆市急挫４

﹒９５％，報７﹒４９元。旺旺（００１５１）升１﹒９３％，報７﹒９４元。恆安

（０１０４４）升０﹒５２％，報７７﹒１５元。

匯控（００００５）今日策略日，據報新行政總裁范寧力谷資產管理業務，半日靠穩升

０﹒４６％，報７６﹒９元，重上２０天線（７６﹒８０６元）。其他重磅股方面，騰訊上週五

（８日）急挫３﹒３％後，半日反彈０﹒９２％，報４１８﹒８元。港交所（００３８８）升

０﹒４６％，報２６１﹒２元。中移動（００９４１）無升跌，報７１﹒５元。友邦

（０１２９９）漲０﹒６３％，報７２﹒４元。



＊物管股全線急漲，港機工程擬獲太古私有化＊



華潤水泥（０１３１３）半日飆４﹒５％，報１０﹒２２元，盤中高見１０﹒３８元破頂，

今年以來累升１﹒１倍。同業海螺水泥（００９１４）獲惠譽國際唱好後，持續上升態勢，半日

升２﹒１％，報４９﹒４５元。中建材（０３３２３）隨市造好，升１﹒０２％，報９﹒８７元

。

將於下週二（１９日）上市的碧桂園服務（０６０９８）帶動相關物管股全線上揚，彩生活

（０１７７８）漲７﹒４４％，報７﹒９４元，升破１０天線（７﹒５２８元），盤中高見

８﹒１５元，創近三年新高。雅生活服務（０３３１９）升４﹒８４％，報１５﹒６元，盤中高

見１５﹒８８元破頂。中奧到家（０１５３８）抽高８﹒６４％，報１﹒７６元。

港機工程（０００４４）獲太古（０００１９）以每股作價７２元溢價６４％提私有化，前

者現價急升５５％，報６８﹒２元。太古軟０﹒７８％，報８２﹒６元。國泰（００２９３）漲

１﹒７７％，報１３﹒８元。太古地產（０１９７２）無升跌，報３０﹒９５元。



＊陳錦興：物管股增長動力強，料仍可借碧桂園服務掛牌有所炒作＊



港股上周五急挫５５４點後，今日最多反彈約１６０點，對於後市走勢，英皇證券研究部總

監陳錦興對《經濟通通訊社》認為，後市暫欠缺上升催化劑，Ａ股表現又疲弱，加上本周三

（１３日）及本周四（１４日）美歐央行舉行議息會議，前者如無意外會再次加息，而後者則會

評估減債規模，故投資者會較為聚焦歐央行買債計劃的進展，料短線氣氛會較為保守，暫以

３０４００點作支持，３１８００點見阻力。

物管股近日走勢強勁，陳錦興又指，由於大市方向未明，故個別板塊成為炒作目標。另外，

隨著內地有眾多新盤落成，物業管理市場增長空間相當龐大，加上較不受調控政策影響，認為走

勢會較內房股理想。而碧桂園服務又將於下周二（１９日）掛牌，不排除會繼續成為炒作目標。

（ｔｔ，ｋｚ）

