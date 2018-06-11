《美元走勢－羅明立》美元短線下跌壓力大，硬脫歐風險降利英鎊

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒０４ １０９﹒３８ １０９﹒７７

歐元╱美元 １﹒１８１６ １﹒１７７９ １﹒１７９４

英鎊╱美元 １﹒３４３６ １﹒３３９１ １﹒３４０３

美元╱瑞郎 ０﹒９８７２ ０﹒９８３８ ０﹒９８５７

美元╱港元 ７﹒８４６８ ７﹒８４４５ ７﹒８４６１



《美元走勢》美國聯儲局將於北京時間周四（１４日）凌晨宣布議息結果，分析師普遍預期

局方加息，不過投資者仍然關注聯儲局年內計劃加息三次還是四次。七大工業國（Ｇ７）上周峰

會完成，會後各國發表聲明，表示反對貿易保護主義，促進世貿現代化。不過，美國總統特朗普

隨後批評聯合公報是虛假聲明，並且警告其他國家不應對美國實施貿易壁壘。分析指特朗普的貿

易策略將會增加美國被國際孤立的風險。



美匯指數短線仍然反覆下挫，初步支持位於９３﹒２０，阻力則在９３﹒８０。技術走勢上

，美匯指數４小時圖出現下降形態，短線下跌的壓力較大。



＊英議會將討論退歐協議＊



英國政府將就「脫歐」方案的重要調整進行投票，由於議會將就英國退歐協議作出討論，有

助降低英國硬脫歐的風險，利好英鎊走勢。英國將於今日（１１日）公布４月工業產出，預期資

料按月增長０﹒２％，同期製造業產出率預計會增長０﹒３％。英國周二（１２日）將會公布就

業數據；周三（１３日）將會公布通脹數據，預期短線英鎊走勢轉強。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒１０ １０８﹒５０ １１０﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１６２０ １﹒１８４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

