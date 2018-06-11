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即市新聞

11/06/2018 15:43

《美元走勢－羅明立》美元短線下跌壓力大，硬脫歐風險降利英鎊

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒０４　　　１０９﹒３８　　　１０９﹒７７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１６　　　１﹒１７７９　　　１﹒１７９４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４３６　　　１﹒３３９１　　　１﹒３４０３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８７２　　　０﹒９８３８　　　０﹒９８５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６８　　　７﹒８４４５　　　７﹒８４６１

　　《美元走勢》美國聯儲局將於北京時間周四（１４日）凌晨宣布議息結果，分析師普遍預期
局方加息，不過投資者仍然關注聯儲局年內計劃加息三次還是四次。七大工業國（Ｇ７）上周峰
會完成，會後各國發表聲明，表示反對貿易保護主義，促進世貿現代化。不過，美國總統特朗普
隨後批評聯合公報是虛假聲明，並且警告其他國家不應對美國實施貿易壁壘。分析指特朗普的貿
易策略將會增加美國被國際孤立的風險。
　
　　美匯指數短線仍然反覆下挫，初步支持位於９３﹒２０，阻力則在９３﹒８０。技術走勢上
，美匯指數４小時圖出現下降形態，短線下跌的壓力較大。
　
＊英議會將討論退歐協議＊
　
　　英國政府將就「脫歐」方案的重要調整進行投票，由於議會將就英國退歐協議作出討論，有
助降低英國硬脫歐的風險，利好英鎊走勢。英國將於今日（１１日）公布４月工業產出，預期資
料按月增長０﹒２％，同期製造業產出率預計會增長０﹒３％。英國周二（１２日）將會公布就
業數據；周三（１３日）將會公布通脹數據，預期短線英鎊走勢轉強。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒１０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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