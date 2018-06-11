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11/06/2018 08:40

【貿易開戰】特朗普反口拒撐Ｇ７公報，貿易關係進一步緊張

　　七國集團（Ｇ７）峰會一如預期，不歡而散收場，令貿易戰憂慮不減反增。美國總統特朗普
（Ｄｏｎａｌｄ　Ｔｒｕｍｐ）繼續在貿易問題上批評盟友，加拿大則反擊，稱不會任人魚肉，
預定下月再推報復措施。
　　華府一度對Ｇ７聯合公報表達支持，惟公報發表後，提早離開的特朗普便於Ｔｗｉｔｔｅｒ
表示不支持公報，反映Ｇ６＋１的對立局面正在惡化。
　　特朗普同時批評，杜魯多在記者會上作虛假聲明，事實卻是加拿大對美國農民、工人和企業
徵收巨額關稅。他更指，杜魯多在Ｇ７峰會上表現和順，卻在他提早離開後稱美國關稅是侮辱，
形容對方非常不誠實和軟弱，重申美國關稅是回應加拿大對奶製品徵２７０％關稅。
　　面對華府關稅及特朗普言論，杜魯多重申，美國以國家安全為由向盟友徵關稅是侮辱。他指
出，加拿大人有禮，但不會任人魚肉，並透露下月１日起就美國關稅採取報復措施。
　　法國總統馬克龍（Ｅｍｍａｎｕｅｌ　Ｍａｃｒｏｎ）透露，特朗普席間曾宣稱，希望有最
大程度的貿易、最少的關稅，甚至提出Ｇ７各國免除所有關稅、貿易障礙和補貼。但馬克龍指出
，總需要有人踏出第一步。
　　馬克龍又透過總統府匿名官員指，任何人背棄峰會上制定的公報，只是顯出他們的「不貫徹
和不一致」（Ｉｎｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ａｎｄ　Ｉｎｃｏｎｓｉｓｔｅｎｃｙ），重申國際合
作不能依仗憤怒和出位言論，更不點名地呼籲特朗普要認真一點。《香港經濟日報》

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