《經濟通通訊社１１日專訊》選舉管理委員會主席馮驊表示，正積極籌劃立法會九龍西選區
的補選，按法例原則，將盡量在六個月內舉行。被褫奪立法會議員資格的劉小麗早前撤回上訴，
令其九龍西議席正式宣告出缺。
不過，馮驊稱，由於同被褫奪議員資格的社民連梁國雄仍上訴中，故必須等待有關法律程序
完成後，才有機會補選其新界東議席。（ｃｌ）（ｚｚ）
11/06/2018 10:34
【香港政情】馮驊：冀半年內舉行立法會九龍西選區補選
《經濟通通訊社１１日專訊》選舉管理委員會主席馮驊表示，正積極籌劃立法會九龍西選區
的補選，按法例原則，將盡量在六個月內舉行。被褫奪立法會議員資格的劉小麗早前撤回上訴，
令其九龍西議席正式宣告出缺。
不過，馮驊稱，由於同被褫奪議員資格的社民連梁國雄仍上訴中，故必須等待有關法律程序
完成後，才有機會補選其新界東議席。（ｃｌ）（ｚｚ）
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