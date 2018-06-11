【香港政情】馮驊：冀半年內舉行立法會九龍西選區補選

《經濟通通訊社１１日專訊》選舉管理委員會主席馮驊表示，正積極籌劃立法會九龍西選區

的補選，按法例原則，將盡量在六個月內舉行。被褫奪立法會議員資格的劉小麗早前撤回上訴，

令其九龍西議席正式宣告出缺。

不過，馮驊稱，由於同被褫奪議員資格的社民連梁國雄仍上訴中，故必須等待有關法律程序

完成後，才有機會補選其新界東議席。（ｃｌ）（ｚｚ）

