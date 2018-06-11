【ＩＰＯ反應】天平道合（８４０３）公開發售超購逾１１５倍

《經濟通通訊社１１日專訊》中國綜合展覽及管理服務供應商天平道合（０８４０３）公布

招股結果，每股定價０﹒１４５元，略高為於原招股價每股０﹒１２元至０﹒１６元的中間價（

０﹒１４元），公司淨籌約３６７０萬元。股份將於明早（１２日）於創業板上市。

公開發售部分獲超額認購約１１５﹒５５倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

５０％，一手２萬股中籤率為５０﹒０１％，申請２０手才穩獲一手，而認購５０００萬股的「

頭錘飛」有３７張，中籤率為０﹒５％。至於配售部分則錄０﹒３３倍輕微超額認購。

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