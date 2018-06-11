【本港樓市】港元一個息升至１﹒４９６厘

《經濟通通訊社１１日專訊》財資巿場公會數字顯示，除了隔夜拆息回落至０﹒８８２５厘

外，港元拆息今日全線上升。當中，作為樓按參考利率的一個月拆息連升十天，由上周五的

１﹒４５６８２厘升至今日的１﹒４９６７９厘。

三個月拆息今日微升至１﹒９６９８３厘，六個月報２﹒０８８０４厘。港匯最新報

７﹒８４６７。

市場對美國聯儲局本周宣布加息四分一厘，近乎毫無懸念，預測聯邦基金利率將由１﹒５至

１﹒７５厘，升至１﹒７５至２厘，將是今年第２次加息和２０１５年來第７度加息。（ｃｌ）

