【本港樓市】戴德梁行：住宅購買力仍堅實，料下半年樓市升逾５％

《經濟通通訊社１１日專訊》房地產服務商戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧

問部主管陶汝鴻於記者會上表示，今年首季樓市的活躍氣氛延續至第二季，住宅購買力仍然堅實

，大部分受歡迎屋苑在上半年迄今錄得的價格升幅已超越預期的一成。他提到，５月啟德再誕新

地王，顯示發展商對後市有信心，料樓價在短期?亦難以下調。

陶汝鴻續稱，支持樓價上升的因素仍主導市場，預期在這種市況下，發展商仍會積極推盤，

爭取市佔率，新盤推出亦會刺激購買氣氛，因此預料樓價在下半年仍有望再升５％至８％。

陶汝鴻認為，樓市最大下行風險仍為加息因素，香港預料加息步伐不會太快，投資者的心理

壓力會大於實際影響。



＊一手樓空置稅對供應影響不大＊



對於政府或即將推出一手樓空置稅，陶汝鴻指此將對發展商徵收，或會令發展商加快推盤，

惟實際數字不多，對總體供應量影響不大。

在投資市場方面，今年首季錄得１４３宗１億元以上的大額成交，為過去１０年來最高季度

紀錄。戴德梁行預期，第二季末成交數字可增加至１２０宗，令今年上半年成為過去１０年以來

最活躍成交的半年。香港投資及顧問服務部執行董事高偉雄相信，隨著今年港鐵上蓋商用地推出

，將會刺激寫字樓價格，因此今年仍看好分層寫字樓的價格。

另外，由於寫字樓缺貨，高偉雄預計將會令投資者轉為投資較為低水的工業物業。隨著大灣

區發展策略及港珠澳大橋落成，他相信新界西及屯門區工廈物業將吸引更多投資者注意。

（ｋｙ）

