【企業盈喜】華潤水泥（０１３１３）料中期純利顯著增加

《經濟通通訊社１１日專訊》華潤水泥（０１３１３）預期，集團截至今年６月３０日止六

個月之應佔盈利將較２０１７年同期顯著增加，主要原因為期間內水泥產品售價較高。

華潤水泥水泥產品於今年首五個月的平均售價為３８７﹒４元，相對２０１７年同期上升了

３３﹒４％。（ｃｌ）

