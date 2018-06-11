【新股上市】天平道合（８４０３）暗盤收市升２﹒８至３﹒４５％

《經濟通通訊社１１日專訊》天平道合（０８４０３）明日（１２日）掛牌，今日於耀才暗

盤交易市場收報０﹒１４９元，較招股價０﹒１４５元高２﹒７６％。以每手２萬股計，若不計

手續費賺８０元。

該股於輝立交易場收報０﹒１５元，較招股價０﹒１４５元高３﹒４５％。每手２萬股，若

不計手續費賺１００元。（ｋｙ）

