《經濟通通訊社１１日專訊》天平道合（０８４０３）明日（１２日）掛牌，今日於耀才暗
盤交易市場收報０﹒１４９元，較招股價０﹒１４５元高２﹒７６％。以每手２萬股計，若不計
手續費賺８０元。
該股於輝立交易場收報０﹒１５元，較招股價０﹒１４５元高３﹒４５％。每手２萬股，若
不計手續費賺１００元。（ｋｙ）
11/06/2018 18:52
【新股上市】天平道合（８４０３）暗盤收市升２﹒８至３﹒４５％
《經濟通通訊社１１日專訊》天平道合（０８４０３）明日（１２日）掛牌，今日於耀才暗
盤交易市場收報０﹒１４９元，較招股價０﹒１４５元高２﹒７６％。以每手２萬股計，若不計
手續費賺８０元。
該股於輝立交易場收報０﹒１５元，較招股價０﹒１４５元高３﹒４５％。每手２萬股，若
不計手續費賺１００元。（ｋｙ）
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