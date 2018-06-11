【夜期時段】即月期指最新報３１０１２點，跌３１點，低水５２點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０４３點，低水２０點，最新

報３１０１２點，跌３１點，低水５２點，合約成交３８７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１６２點，升１０點，低水１０點，最新報

１２１３５點，跌１７點，低水３７點，合約成交１８３張。（ｊｎ）

