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即市新聞

11/06/2018 19:48

《再戰明天》美韓峰會明展開，港交所舉行人民幣定息及貨幣論壇

　　《經濟通通訊社１１日專訊》備受全球關注的美韓高峰會議明日（１２日）將於新坡展開，
此外，港交所（００３８８）舉行人民幣定息及貨幣論壇。

＊美韓峰會明展開＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：２０ａｍ，德國經濟部長阿爾特邁爾在漢諾威消
費電子、信息及通信博覽會做開幕式致辭。
　　明日，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行峰會。
　　明日，瑞典金融穩定委員會開會討論該國經濟及如何促進金融穩定。此外，俄羅斯財政部長
西盧安諾夫（Ａｎｔｏｎ　Ｓｉｌｕａｎｏｖ）及工業和貿易部長Ｄｅｎｉｓ　
Ｍａｎｔｕｒｏｖ參加Ｅｘｐｏ　２０２５會議（至１３日）

＊日本公布５月生產者物價指數＊

　　明日，俄羅斯股市假期休市。
　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布５月生產者物價指數，月率料由０﹒１％升上
０﹒２％；年率料由２％升上２﹒１％。　

＊新加坡公布４月零售銷售＊
　　　　
　　明午１２：３０ｐｍ，日本公布４月第三產業指數，月率料由下滑０﹒３％升上０﹒６％。
１：００ｐｍ，新加坡公布４月零售銷售（經季節調整），年率料由下滑１﹒５％升上２﹒１％
。４：３０ｐｍ，英國公布４月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於４﹒２％。

＊港交所舉行人民幣定息及貨幣論壇＊

　　在本港，明日，創維數碼（００７５１）公布全年業績。
　　藥明生物（０２２６９）開股東周年大會。
　　港交所明日舉行人民幣定息及貨幣論壇。（ｈｏ）

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