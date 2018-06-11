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11/06/2018 12:46

【本港樓市】嘉華國際白石角「嘉熙」累售５０６伙，加推１３８伙

　　《經濟通通訊社１１日專訊》嘉華國際（００１７３）於大埔白石角項目「嘉熙」，繼於本
月２日首次開售即日全數售出２３８個單位，於上周六（９日）進行次輪發售，市場反應熱烈。
　　集團指，最新銷售情況如下：ｌ次輪發售銷情再下一城，再次即日沽清所推出的單位連同首
日開售的銷售記錄，項目累售５０６伙，累計銷售金額逾４４億元，平均呎價達１８２００元。
項目並已加推第４號價單，涉及１３８伙，現正安排下一輪之銷售安排。（ｊｎ）

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