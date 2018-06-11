《經濟通通訊社１１日專訊》嘉華國際（００１７３）於大埔白石角項目「嘉熙」，繼於本
月２日首次開售即日全數售出２３８個單位，於上周六（９日）進行次輪發售，市場反應熱烈。
集團指，最新銷售情況如下：ｌ次輪發售銷情再下一城，再次即日沽清所推出的單位連同首
日開售的銷售記錄，項目累售５０６伙，累計銷售金額逾４４億元，平均呎價達１８２００元。
項目並已加推第４號價單，涉及１３８伙，現正安排下一輪之銷售安排。（ｊｎ）
11/06/2018 12:46
【本港樓市】嘉華國際白石角「嘉熙」累售５０６伙，加推１３８伙
《經濟通通訊社１１日專訊》嘉華國際（００１７３）於大埔白石角項目「嘉熙」，繼於本
月２日首次開售即日全數售出２３８個單位，於上周六（９日）進行次輪發售，市場反應熱烈。
集團指，最新銷售情況如下：ｌ次輪發售銷情再下一城，再次即日沽清所推出的單位連同首
日開售的銷售記錄，項目累售５０６伙，累計銷售金額逾４４億元，平均呎價達１８２００元。
項目並已加推第４號價單，涉及１３８伙，現正安排下一輪之銷售安排。（ｊｎ）
|FOCUS11/06/2018
【FOCUS】「超級周」看點多 地獄天堂咫尺間
|興證快訊11/06/2018
美韓會談
|國際動態11/06/2018
金正恩抵星 特金會倘成功 獅城名留青史
|生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
|FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
|生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰