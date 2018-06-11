【智慧城市】車品覺：港府發展智慧城市時應加快數據收集

《經濟通通訊社１１日專訊》紅杉資本合伙人車品覺出席香港智慧城市峰會後接受經濟通訪

問時表示，現在是港府發展智慧城市「最好的時候，最壞的時候」。

車品覺表示，企業以往發展大數據時，政府的參與度並不高，其角色只是監督企業的發展狀

況。不過，現時的情況有所不同，因為由政府推動智慧城市開始，它慢慢成為大數據及人工智能

的玩家。

他解釋，政府認為應該多利用大數據來推動政務應用，「而有應用就有數據，成個智慧城市

係個大應用，而大應用會產生大量數據」，該些數據將為政策所有，政府這次成為大數據的「龍

頭」，各地政府應該思考自己的大數據策略。



＊數據法規將更趨嚴格＊



車品覺指，不要單說港府在發展智慧城市上落後，而應要知道落後甚麼，「輸身位唔緊要，

最重要是幾時醒」。他引用狄更斯小說名句「這是最好的時代，這是最壞的時代」指出，現時為

香港發展智慧城市的好時機，因可吸收前人的經驗，但最怕的是重蹈覆轍。他續指，港府應在數

據部分加快，須在收集數據時將其清洗、培育及標準化，以免「數」到用時方恨少。

另外，由歐盟提出的私隱條例《一般資料保護規例》（ＧＤＰＲ）上月正式實施。車品覺認

為，未來在數據方面的法規肯定會有更嚴厲的趨勢，但不會無止境嚴厲下去。他解釋，政府在初

期時不太了解數據，但現時認為數據為重要資產，又涉及國家安全及保護後，因此開始重視數據

。（ｄｌ）

