《經濟通通訊社１１日專訊》比優集團（０８０５３）發盈喜，預期截至今年３月底止年度
溢利有大幅增長。主要由於集團民用炸藥生產及爆破服務產生的溢利大幅增加所致。（ｊｎ）
11/06/2018 17:40
【企業盈喜】比優集團（０８０５３）料年度溢利大幅增長
《經濟通通訊社１１日專訊》比優集團（０８０５３）發盈喜，預期截至今年３月底止年度
溢利有大幅增長。主要由於集團民用炸藥生產及爆破服務產生的溢利大幅增加所致。（ｊｎ）
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