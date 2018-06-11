【本港樓市】長實（１１１３）海之戀．愛炫美將限量推出４伙單位

《經濟通通訊社１１日專訊》長實集團（０１１１３）公布，荃灣西站上蓋項目「海之戀﹒

愛炫美」銷情持續熾熱，至今累售１４０３伙，套現逾１８１億，目前僅餘最後３３伙。

集團指，由於餘貨買少見少，發展商採取惜售策略，本周五（１５日）限量推出４伙位於第

５座之５Ａ座３７樓及３９樓Ａ及Ｂ單位發售。（ｊｎ）

