《經濟通通訊社１１日專訊》長實集團（０１１１３）公布，荃灣西站上蓋項目「海之戀﹒
愛炫美」銷情持續熾熱，至今累售１４０３伙，套現逾１８１億，目前僅餘最後３３伙。
集團指，由於餘貨買少見少，發展商採取惜售策略，本周五（１５日）限量推出４伙位於第
５座之５Ａ座３７樓及３９樓Ａ及Ｂ單位發售。（ｊｎ）
11/06/2018 19:01
【本港樓市】長實（１１１３）海之戀．愛炫美將限量推出４伙單位
《經濟通通訊社１１日專訊》長實集團（０１１１３）公布，荃灣西站上蓋項目「海之戀﹒
愛炫美」銷情持續熾熱，至今累售１４０３伙，套現逾１８１億，目前僅餘最後３３伙。
集團指，由於餘貨買少見少，發展商採取惜售策略，本周五（１５日）限量推出４伙位於第
５座之５Ａ座３７樓及３９樓Ａ及Ｂ單位發售。（ｊｎ）
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