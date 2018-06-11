《小傳日記》ＱＱ今反彈，魚缸終甩難；歐美將議息，好友難得戚！



《小傳日記》香江魚缸上個禮拜五（８日）突然間大插五百幾點嚇到缸友雞咁腳走，但係連

升咗六日兼累升咗近半成嘅情況下而急跌，都算係咁啦。雖然魚缸喺週末唔駛開工，但七大工業

國集團（Ｇ７）峰會就充滿火藥味，侵侵喺社交平台上面話楓葉國總理杜魯多扮晒野講嘢冇句真

。之後仲影到德國總理默克爾「怒睥」侵侵，呢位女強人仲好勞氣咁話，會報復侵侵，向花旗國

嘅鋼材鋁材徵收關稅，有人就順勢爆料話，其實侵侵早喺今年四月已經同法蘭西總統馬克龍會面

時話，歐盟喺貿易議題仲衰過神州，今次仲唔係七國咁亂，唔少缸友都擔心會因此爆發全球貿易

大戰。

除咗貿易戰要擔心，歐美央行會喺今個禮拜議息，花旗國已幾乎肯定會加息，歐央行仲話可

能會收水，認真多事之周，缸友都係睇定Ｄ先再入市，所以魚缸冇乜大變化，今朝都係稍為高開

５８點。ＱＱ（００７００）上個禮拜五，因為花旗國要調查佢同谷歌嘅關係而急插超過３巴仙

後，今日都算生性，彈起約１巴仙，埋單報４１９蚊，都可以話係撐起半個魚缸，魚缸喺下晝最

多彈起１７６點，高見３１１３４點，之後表現都係浮浮沉沉，全日計升咗１０５點，報

３１０６３點，收復返百天線（約３０９９１）。成交方面就相當慘淡，只有７７４億銀，比上

星期五大減逾２２巴仙。



＊豬肉佬坎坷不停走下坡，碧桂園跪低物管佬發威＊



豬肉佬萬洲（００２８８）今年走勢似坐過山車，２月底高見９﹒６８銀破咗頂之後就開始

冇運行，屢次成為缸友被掟貨嘅目標，喺三月份仲形成咗一個下跌裂口，至今都仲未補回。豬肉

佬今日被瑞信唱衰，話佢第二季嘅花旗國業務毛利率會繼續受壓，評級由跑贏「孖屐」降至中性

，「他屐」就由１１﹒９銀狠降至８﹒８銀，搞到豬肉佬再次捱沽，急插近６巴仙，報７﹒４４

銀，成為今日表現最差藍戰士。

給你一個五星級的家嘅碧桂園（０２００７）今日除淨，跣低超過３巴仙，報１６﹒６８銀

，每揸一股碧桂園嘅股東可以獲發８﹒７股碧桂園服務（０６０９８）。而碧桂園服務就下個禮

拜二（１９日）入缸，缸友又借呢個消息炒起一班物管佬，彩生活（０１７７８）最架勢，彈起

超過７巴仙，報７﹒９３銀，高見８﹒１５銀創埋近三年新高。中海物業（０２６６９）就升咗

近４巴仙，報２﹒９５銀。雅生活服務（０３３１９）朝早最多炒高近７巴仙，高見１５﹒８８

銀兼破頂，埋單只係升咗兩巴仙，報１５﹒１８銀。



＊２４１又炒兄弟跟住跑，藥佬未升夠藥明卻好愁＊



阿里巴巴旗下阿里健康（００２４１）又落鑊喇，近７﹒７億銀大成交炒高近１４巴仙，收

報８﹒２４銀，創近三年新高，勁。其實自５月中左右，公司宣布全年虧損全窄之後就開始落鑊

，之後仲獲得阿媽注入天貓醫療平台，股價就更上一層樓。依家孖屐又炒阿里巴巴回Ａ發ＣＤＲ

，作為囝囝嘅阿里健康又叨光受捧之外；其他兄弟好似阿里影業（０１０６０）、高鑫

（０６８０８）都齊齊行前３巴仙及近５巴仙，讚！

講開醫療，醫藥佬繼續成為缸友避難所，綠葉製藥（０２１８６）新藥啟動臨床試驗，今日

又彈起近５巴仙慶祝，收８﹒５８銀；三生製藥（０１５３０）亦已經消化咗上星期畀主要股東

藥明康德（滬：６０３２５９）喺Ａ場插水，嚇到午後跟住一齊跌，埋單唔見近４巴仙收

９１﹒９５銀。



＊海螺有前景潤泥又破頂，賭股有精神低買唔頭痕＊



評級機構惠譽國際今日將神洲水泥一哥安徽海螺（００９１４）長期發行人評級同高級無抵

押評級，由「Ａ－」升至「Ａ」，前景展望「穩定」，話主要反映神州水泥孖屐結構性改善，因

出現供給則改革，海螺業務強勁同財政健康，可以受惠成本優勢。海螺全日踢高近兩巴仙，報

４９﹒２銀。潤泥（０１３１３）最出位，彈高近６巴仙，報１０﹒３２銀，仲要破埋頂，喺最

新山頂位１０﹒３８銀插旗。中建材（０３３２３）就冇乜料到，升咗唔夠一巴仙，報９﹒８銀

。

馬交博彩佬上個禮拜五因為有傳唔准用銀聯機碌卡而全線低，今日總算有返Ｄ精神，澳博

（００８８０）炒起近四巴仙，報１０﹒６４銀。永利澳門（０１１２８）升咗超過兩巴仙，報

２８﹒１銀。銀娛（０００２７）同金沙（０１９２８）都彈起近兩巴仙，報６５﹒５銀同

４５﹒４５銀。



＊阿媽出手豪港機大叫好，津燃或變動國能傷勢重＊



今日有三條魚毛都有大件事發生，先講最大隻嘅港機（０００４４），獲阿媽太古

（０００１９）計劃溢價６４巴仙提私有化，涉資約３０億銀。阿媽出手咁豪爽，粉絲當然心心

眼喇，今日港機復賽就無問價衝衝高近５５巴仙收６８﹒１銀，差ＤＤ就去到７２銀每股私有化

作價喇。

天津津燃（０１２６５）都係今日復賽，宣布獲阿媽通知，根據喺２０１１年訂下嘅合營重

組協議，計劃將手上嘅天津津燃內資股，轉讓畀同潤燃（０１１９３）一齊組建嘅津燃華潤合營

。缸友憧憬控股權有機會出現變動，天津津燃復賽都爆升逾６６巴仙收１﹒０３銀。

另一邊廂，國能國際（００９１８）就慘囉，被聯交所列入除牌程序第一日階段，粉絲當然

掟貨走人喇，結果收市暴瀉近５１巴仙報０﹒２２１銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

