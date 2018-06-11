【議息前瞻】沈慶洪：即使港息上調影響不大，下半年看好內需股

《環富通基金頻道記者伍賜好１１日報道》自２０１５年１２月開始，美國逆轉寬鬆貨幣政

策，開始步入貨幣緊縮周期，至今聯儲局已分６次逐步調升官方指標利率，實現利率正常化，將

聯邦基金利率目前處１﹒５％－１﹒７５％水平。

隨著美國經濟繼續穩定擴張，聯儲局暗示會繼續緊縮貨幣政策。但本港基金界認為，基於近

期全球貿易磨擦四起，相信聯儲局下半年不會採取「鷹派」路線。



＊沈慶洪：貿易磨擦四起，儲局不會傾向鷹派＊



本周二（１２日）和本周三（１３日），聯儲局將展開為期兩天的決策會議，市場普遍預期

將會加息０﹒２５％。同時，本港亦有機會跟加。

騰祺基金管理投管理董事沈慶洪對《環富通基金頻道》表示，市場對本周的加息已早作預期

，料若聯儲局如期加息０﹒２５％，料不會對市場產生大影響。但是，若會後聲明傾向「鷹派」

，則可能會對市場產生震盪。

不過，他相信，基於近期全球貿易磨擦四起，料在這個不明朗的環境下，聯儲局不會傾向

「鷹派」，料下半年美國只會加息一至兩次。



＊即使港息上調，亦不會對樓股構成重大影響＊



在於本港方面，自２００８年１２月以來至今的九年半期間，本港銀行的最優惠利率一直維

持於大約５％－５﹒２５％的水平不變，儘管美息於３年前已開始回升，港息仍然按兵不動，不

過，基於近年本港銀行最優惠利率與三個月拆息之間的息差收窄，料港息本周隨美息上調的機會

增加。

沈慶洪說，近期港元回升，而三個月港元銀行同業拆息上升，反映長遠而言，港息將會上調

。不過港元短錢拆息受到７月將有大型公司上市影響而回落。至於港息何時調升，則須視乎本港

銀行最優惠利率與三個月拆息之間的息差是否跌穿３％，一旦收窄至低於３％，便具備加息的條

件。

於上周五（８日），恆生銀行（０００１１）的三個月同業拆息處於１﹒９８％，相對其５

％的最優惠利率，息差約３﹒０２％，按沈慶洪的推論，已接近具備加息的條件。

沈氏認為，即使港息本周隨美息上調，亦不會對本港的樓市和股市構成重大影響，因為市場

對本港加息已早作預期。



＊下半年看好內需股，受貿易問題影響微＊



在投資策略上，港股後向視乎中美貿易情況而定，在世界盃比賽期間，投資者的視線或將會

轉移至球賽，不過沈慶洪表示，由於網上股票買賣方便，料股市交投所受影響不會太大，但可能

會較靜。他預期，短期港股受阻於３１５００，上落區間於３０５００至３１５００之間。

他說，下半年比較好內需股，因這類股份受貿易糾紛的影響較微。看好的內需股如藥業、啤

酒和食品類別股份。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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