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即市新聞

11/06/2018 10:01

《投資卓見－曾劭科》企業盈利是關鍵

　　《投資卓見》本欄作者引述銳思投資聯席投資總監兼董事總經理Ｆｒａｎｃｉｓ　
Ｇａｎｎｏｎ的文章道，市場波幅加劇，掩蓋了小型股盈利轉強的事實，但我們認為盈利表現最
終會帶動某些周期性行業表現領先大市：那些具備盈利能力、估值相對吸引和業務全球化的行業

　　市場持續發出好淡參差的訊息，受近日貿易關稅措施的影響，美國投資者更感不安，因此在
２０１８年初至今，市況波動幾乎已成為常態。
　　不過，上述情況並無令人感到意外或難以接受，至少對我們這類主動型股票經理來說。事實
上，２０１６年和２０１７年的大市表現強勁，並且異常平靜（以反映小型股表現的羅素
２０００指數於２０１６年２月１５日所創的最近低位計算，小型股截至２０１７年底的最大調
整幅度為６﹒４％。有鑑於此，大市波動和調整加劇的機會似乎升溫）。
　　然而，我們亦認為市場波幅加劇掩蓋了公司的盈利實力。作為小型股專家，銳思投資仍然深
信全球經濟同步增長將帶動股票回報，最終應可使某些周期性行業表現領先大市。具體來說，即
是那些具備盈利能力、估值相對吸引和業務全球化的行業。
　　企業近期的業績表現鞏固了我們的信心。股票研究公司Ｆｕｒｅｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ早前
指出，在羅素２０００指數的成分公司當中，有６９％在２０１７年第四季錄得１２﹒９％的按
年盈利增長。另外有６２％的業績優於預期，６７％的銷售增長則高於預測。
　　我們認為更重要的是，Ｆｕｒｅｙ亦在報告中指出，現時預計小型股「未來兩年的相對盈利
增長將優於」大型股（以標準普爾５００指數計算）。該研究公司預測，小型股羅素２０００指
數的盈利增長應可「從２０１７年的８﹒５％，加快至２０１８年的２４％及２０１９年的
１６％」，而標準普爾５００指數的盈利增長則預料將「由２０１７年的９﹒７％」，上升至
２０１８年的１６﹒５％及２０１９年的１０﹒５％。
　　這項預測與我們進行的公司分析及管理團隊會面的結果一致。我們對整體前景維持審慎樂觀
：一方面需要注意加息、流動性減少和通脹風險；另一方面則受惠於經濟加速增長、科技創新及
企業盈利好轉。
　　無可否認，我們認為盈利和全球化業務仍為周期性股票提供強勁的支持。隨著市場對經濟的
信心增加，我們預期將有更多投資者意識到，企業盈利增長（或回升）是締造長期穩健表現的關
鍵因素，甚至可能是最關鍵的因素。
　　另外，參考過往經驗，周期性股票通常在現時的全球同步增長環境中錄得最佳表現。
別讓日常的雜訊干擾，專注於公司盈利，並作長線投資。畢竟，大市在短期內可能受心理因素主
導，但長遠仍由盈利業績所帶動。《美盛環球資產管理中國及香港零售業務主管　曾劭科》

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