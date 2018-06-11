《投資卓見－曾劭科》企業盈利是關鍵

《投資卓見》本欄作者引述銳思投資聯席投資總監兼董事總經理Ｆｒａｎｃｉｓ

Ｇａｎｎｏｎ的文章道，市場波幅加劇，掩蓋了小型股盈利轉強的事實，但我們認為盈利表現最

終會帶動某些周期性行業表現領先大市：那些具備盈利能力、估值相對吸引和業務全球化的行業

。

市場持續發出好淡參差的訊息，受近日貿易關稅措施的影響，美國投資者更感不安，因此在

２０１８年初至今，市況波動幾乎已成為常態。

不過，上述情況並無令人感到意外或難以接受，至少對我們這類主動型股票經理來說。事實

上，２０１６年和２０１７年的大市表現強勁，並且異常平靜（以反映小型股表現的羅素

２０００指數於２０１６年２月１５日所創的最近低位計算，小型股截至２０１７年底的最大調

整幅度為６﹒４％。有鑑於此，大市波動和調整加劇的機會似乎升溫）。

然而，我們亦認為市場波幅加劇掩蓋了公司的盈利實力。作為小型股專家，銳思投資仍然深

信全球經濟同步增長將帶動股票回報，最終應可使某些周期性行業表現領先大市。具體來說，即

是那些具備盈利能力、估值相對吸引和業務全球化的行業。

企業近期的業績表現鞏固了我們的信心。股票研究公司Ｆｕｒｅｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ早前

指出，在羅素２０００指數的成分公司當中，有６９％在２０１７年第四季錄得１２﹒９％的按

年盈利增長。另外有６２％的業績優於預期，６７％的銷售增長則高於預測。

我們認為更重要的是，Ｆｕｒｅｙ亦在報告中指出，現時預計小型股「未來兩年的相對盈利

增長將優於」大型股（以標準普爾５００指數計算）。該研究公司預測，小型股羅素２０００指

數的盈利增長應可「從２０１７年的８﹒５％，加快至２０１８年的２４％及２０１９年的

１６％」，而標準普爾５００指數的盈利增長則預料將「由２０１７年的９﹒７％」，上升至

２０１８年的１６﹒５％及２０１９年的１０﹒５％。

這項預測與我們進行的公司分析及管理團隊會面的結果一致。我們對整體前景維持審慎樂觀

：一方面需要注意加息、流動性減少和通脹風險；另一方面則受惠於經濟加速增長、科技創新及

企業盈利好轉。

無可否認，我們認為盈利和全球化業務仍為周期性股票提供強勁的支持。隨著市場對經濟的

信心增加，我們預期將有更多投資者意識到，企業盈利增長（或回升）是締造長期穩健表現的關

鍵因素，甚至可能是最關鍵的因素。

另外，參考過往經驗，周期性股票通常在現時的全球同步增長環境中錄得最佳表現。

別讓日常的雜訊干擾，專注於公司盈利，並作長線投資。畢竟，大市在短期內可能受心理因素主

導，但長遠仍由盈利業績所帶動。《美盛環球資產管理中國及香港零售業務主管 曾劭科》

