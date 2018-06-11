  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/06/2018 10:00

《保險觸覺－胡奕銘》慎選留學保險，海外升學倍添安心

　　《保險觸覺》每年均有不少家長安排子女前往海外升學，期望他們在異國環境下追求知識、
擴闊視野和學習獨立。子女離開自己到外地生活，父母自然緊張萬分，尤其子女在外地遇上意想
不到的情況時，例如人身意外、患病或財物損失等，家長身在千里之外，實難以提供即時援助。
因此為子女安排升學事宜時，家長亦不應忽略海外升學保障一環。
　　縱然多個熱門升學國家皆要求海外留學生購買保險或參加指定的醫療保健服務，但這些計劃
只會提供最基本的保障，醫療方面的保障範圍和賠償金額有限，而且也欠缺附加的相關醫療服務
，如緊急家人團聚、緊急醫療運送及返港後的後續治療等等。以英國為例，雖然海外留學生都享
有Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＮＨＳ），惟只限到指定的網絡醫院或
診所接受治療，而且等候時間一般較長，藥物費用更需要留學生自付。至於大部分由各院校提供
的私人醫療保險，費用則相對高昂，保障額及服務準則亦各有不同。
　　如果家長有為子女投保留學保險，受保學生就可以自由選擇到任何醫院或診所接受治療，有
些保單的醫療賠償額更可高達２００萬港元，足夠應付絕大部分的醫療開支。假如子女在留學期
間患上嚴重疾病或發生意外而住院，父母或監護人須前往當地照顧，留學保險可向他們提供休假
、機票及住宿開支的津貼，以減輕投保人的財務上負擔。
　　此外，留學保險還會覆蓋人身意外、海外家居及個人財物保障、全球個人法律責任、旅程延
誤及額外保障，以及全球緊急支援服務等。計劃也會覆蓋進行受保刺激活動的醫療賠償，如滑水
、滑雪、獨木舟，甚至是笨豬跳等，連到其他國家遊歷的旅程延誤、財物損失等也會受到保障。
此外，不少學生會兼職賺取生活費以減輕父母負擔，因此有些計劃更會涵蓋受保學生從事非體力
的兼職而意外受傷所產生的醫療費。
　　留學保險的最大特點之一，就是針對留學生的需要而設有「教育基金」及「學業中斷」的保
障項目。假如受保學生的父母或監護人不幸因意外死亡或永久傷殘，保單就會發放一筆過的教育
基金，讓受保學生不必擔心財務問題而可以繼續學業。另外，若然受保學生因住院、嚴重受傷或
疾病或癱瘓、或直系親屬死亡等而中斷學業，保險也會賠償不能取回的學費或按金部分，以減低
投保人的損失。
　　子女要到一個陌生的國度升學，父母一定會有很多顧慮和壓力。一份適切的保險不只可助莘
莘學子面對海外生活的各種意外和危機，也可讓父母減少擔憂。然而，市場上的留學保險之保障
範疇、保障金額和條款都各有所不同，家長在作出選擇前，宜因應升學地點的生活水平及當地安
排的基本保險計劃衡量所需的額外保障，之後再貨比三家，從中挑選最合適的計劃，讓子女在充
裕的保障下，無憂地享受到海外學習和生活的樂趣。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛董事總經理　一般保險業務　胡奕銘》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態11/06/2018
金正恩抵星 特金會倘成功 獅城名留青史
生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN