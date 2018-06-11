港股全日升１０５點，收３１０６３重上三萬一，成交僅近７７４億

《經濟通通訊社１１日專訊》過去周末舉行的Ｇ７領袖峰會氣氛鬧僵，不過並無影響港股氣

氛，港股今早高開５８點重上三萬一關，未幾大市一度倒跌最多５９點，低見３０８９８點。但

隨著重磅股騰訊（００７００）反彈，加上吉利（００１７５）等內需股造好，港股全日最多曾

升１７５點高見３１１３４點。最終全日收升１０５點或０﹒３４％，報３１０６３點，重上三

萬一。主板成交７７３﹒７６億元，比上日減少２２﹒４８％。

國指升６點或０﹒０５％，報１２１７２點。滬指軟１４點或０﹒４７％，報３０５２點。



＊水泥股續強潤泥創新高，濠賭股反彈澳博漲近４％＊



中國上月汽車銷售增近一成，吉利升２﹒９７％，報２４﹒３元，為最佳表現藍籌。萬洲國

際（００２８８）遭瑞信唱淡，下跌５﹒５８％報７﹒４４元，為最差表現藍籌。

水泥股走勢續強，華潤水泥（０１３１３）彈高５﹒５２％，報１０﹒３２元，盤中高見

１０﹒３８元破頂，今年以來累升逾倍。同業海螺水泥（００９１４）獲惠譽國際唱好，上漲

１﹒５５％，收報４９﹒２元。

濠賭股全線反彈，金沙（０１９２８）升１﹒５６％，報４５﹒４５元，高見４６元曾重上

１０天線（４５﹒５３５元）及廿天線（４５﹒８７元）。銀河娛樂（０００２７）升

１﹒７１％，報６５﹒５元。澳博控股（００８８０）則漲３﹒９１％，報１０﹒６４元。



＊物管再落鑊雅生活破頂，港機炒私有化飆逾五成＊



物管股全線炒風繼續旺盛，彩生活（０１７７８）上升７﹒３１％，報７﹒９３元，突破

１０天線（７﹒５２７元），盤中高見８﹒１５元，創近三年新高。雅生活服務（０３３１９）

上升２﹒０２％，報１５﹒１８元，盤中高見１５﹒８８元，創今年二月上市以來新高。

香港飛機工程（０００４４）獲太古（０００１９）提私有化，前者今日飆５４﹒７７％，

報６８﹒１元，為今日第二大升幅個股。後者開市高見８３﹒６５元，見２０１６年９月以來新

高後，最終微跌０﹒９６％，收報８２﹒４５元。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒９６％，報４１９元。港交所（００３８８）升

０﹒４６％，報２６１﹒２元。友邦（０１２９９）漲０﹒６３％，報７２﹒４元。匯控

（００００５）升０﹒５２％，報７６﹒９５元。（ａｌ、ｋｚ）

