《經濟通通訊社１１日專訊》前年年初二的旺角騷亂，本土民主前線前發言人梁天琦等６人
被控暴動等罪名。梁天琦早前承認一項襲警罪，並被裁定一項暴動罪成，與一項暴動罪成的同案
被告盧健民、黃家駒均於今日判刑。梁天琦因暴動罪被判囚６年，襲警罪被判囚１年，兩罪同期
執行；盧健民被判７年；黃家駒被判３年半。
梁天琦以及同案２名被告李諾文和林傲軒，所涉的其中一項暴動罪無法達成有效裁決。律政
司已就該控罪申請重審，案件已排期在７月１８日進行預審，並於１１月８日開審，預計審訊需
時３０日。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/06/2018 10:46
【香港政情】梁天琦因暴動罪被判囚６年，盧健民被判囚７年
《經濟通通訊社１１日專訊》前年年初二的旺角騷亂，本土民主前線前發言人梁天琦等６人
被控暴動等罪名。梁天琦早前承認一項襲警罪，並被裁定一項暴動罪成，與一項暴動罪成的同案
被告盧健民、黃家駒均於今日判刑。梁天琦因暴動罪被判囚６年，襲警罪被判囚１年，兩罪同期
執行；盧健民被判７年；黃家駒被判３年半。
梁天琦以及同案２名被告李諾文和林傲軒，所涉的其中一項暴動罪無法達成有效裁決。律政
司已就該控罪申請重審，案件已排期在７月１８日進行預審，並於１１月８日開審，預計審訊需
時３０日。（ｃｗ）（ｚｚ）
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