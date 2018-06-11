《經濟通通訊社１１日專訊》東區區議會佳曉選區昨日舉行區議會補選，擁民建聯及工聯會
雙重黨籍的植潔鈴以２２６８票，擊敗１３０２票的民主派李鳳琼，以及當區前區議員林翠蓮助
理陳真真（７０７票）。
佳曉選區因該區區議員林翠蓮離世，需要補選。據悉，上屆敗於林翠蓮手下的植潔鈴，繼續
在當區默默耕耘，等待捲土重來的機會。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/06/2018 10:46
【香港政情】民建聯植潔鈴當選東區佳曉區議員
《經濟通通訊社１１日專訊》東區區議會佳曉選區昨日舉行區議會補選，擁民建聯及工聯會
雙重黨籍的植潔鈴以２２６８票，擊敗１３０２票的民主派李鳳琼，以及當區前區議員林翠蓮助
理陳真真（７０７票）。
佳曉選區因該區區議員林翠蓮離世，需要補選。據悉，上屆敗於林翠蓮手下的植潔鈴，繼續
在當區默默耕耘，等待捲土重來的機會。（ｃｗ）（ｚｚ）
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