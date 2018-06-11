《每周華語－黃溢華》美朝「會」之紀念金幣

《每周華語》特朗普已到達新加坡，而中國及新加坡均有出錢出力！新加坡打出友誼萬歲，

聯合各方且為朝鮮金正恩出旅費云云！且發行美朝會談金幣：會談成功也好，不成功也好，新加

坡確立了於東南亞的地位，且近年中新關係較差，中國出飛機亦方便金正恩往獅城。



世事多變，但如無意外，明天６月１２日美朝（加南韓？）將會於新加坡舉行歷史性的會面

。上周有報道指金正恩十分之懇求特朗普會首肯會面云云。目前牌面看，美朝會面，不在朝鮮半

島，卻於傾向美國一點的新加坡舉行。多年前，新加坡支持奧巴馬的新貿易協議，怎料特朗普

「背信棄義」，美國退出了未出世的新協議，使新加坡得失了中國，至少「先打三百板」，但今

又以新加坡舉行美朝會面，甚而南韓乃至日本也會參與其中，卻又可見新加坡仍有其特別的地緣

地位。



新加坡為了此一歷史時刻，很快地設計及鑄造紀念金幣！一般鑄造金銀幣及重要的紀念金幣

，都需要一定的時間設計等，但今次破天荒地以「八百里加急」完成，設計及鑄造之快，都反映

新加坡爭取歷史時刻的特別地位。



不久前，金正南馬來西亞機場遇害，至今仍未知誰人下手。而馬拉政局不久前大變，今天

「取消」與新加坡建造高速鐵路，力言花費太大，又無經濟價值。「六方」會談已走入了「幕後

」。筆者早已指出，朝鮮希望自行與美國談判。近日有分析認為朝鮮戰爭可正式「結束」了！但

未有中國簽字，又若６月１２日公布韓戰正式結束，由美國見證；那麼有一點與當年「以巴」在

克林頓見證之下做「好朋友」；可惜為時甚短，今天以巴仍是「世仇」，爭持不下。



中俄兩國，特別是中國，韓戰付出巨大代價，金正恩當然心中有數。新加坡地位特殊：守南

海、馬六甲海峽，因而南韓╱朝鮮在此時此刻，在新加坡由美國主導之下，若有重大公布，那麼

由東北亞以至馬六甲╱南海：也見連成「一線」。



不錯，金正恩兩訪中國見習主席。而中美貿易談判未見重大進展。可見美國以貿易條件「壓

」中國，習主席左右取捨不易，且６月１２日會面，有更好的消息，也要看如何執行落實的執行

了？七十年分隔，「合二為一」乃好事，人家的「家事」，但東北亞有重大變動，中俄日三國必

有意見。且美國若「一言堂」主導南韓╱朝鮮終戰，不是朝鮮棄核那麼簡單，那麼聯合國不只無

「角色」，亦見中俄失去重要話語權。



新加坡在特朗普「新政」之下，多次吃了大虧，且中國海上絲路，即使不可能一面倒順利，

但大中小國都會參與。今天未見中國帶頭的亞投行有大動作。而美國有可能以「貿易」巨型炸彈

使中國不易推動亞投行，亦不易真正推展「一帶一路」以至海上絲路。



中國有國力，但與美國周旋，必花氣力，亦失去寶貴的時間！美國維持美元地位、維持「一

哥」角色，以美朝會看，那怕又「取消」推遲，甚而無重大的公布，美國外交上，以貿易及朝鮮

兩事，已使中國花了不少力氣。今天世界表面四平八穩，但正因為失去「火車頭」！失大方向。

美經濟好，但大不如前，爭取更多訂單，不只為經濟，亦不易「壓」中國。歐洲亦對美反感，但

２００８年至今，走入極低息年代，走入美元失方向感的世代。底因乃美╱美元制度已可能到了

「盡頭」。細心分析，美國欠主要各國巨大金額美債，如何最便宜還錢？但仍保美元地位？才是

真章也！



中俄及中亞各國甚而印度剛過周末上開會面：上合會議也。習普兩人好朋友，更上一層樓。

而特朗普往新加坡只「許成功，不許失敗」！一旦有失，相信極不利美地位。因而金正恩一有

「偏差」，特朗普必先發制人也。筆者以為好消息有限，有！也不易執行。特朗普「Ｎａｓｔｙ

」機會大，金正恩實不易取勝也！《資深市場人士 黃溢華》

