《經濟通通訊社１１日專訊》特區政府與發改委、港澳辦及其他相關部委的首次「一帶一路
」聯席會議，明早（１２日）於北京召開。有關聯席會議，將討論香港全面參與「一帶一路」建
設的策略方向、年度工作重點，以及將會推動的措施。
政制及內地事務局局長聶德權今早抵達北京，下午到港澳辦與副主任黃柳權會面近３小時，
聶德權離開港澳辦時並未回應，二人是否商討將舉行的九西選區補選事宜。
另外，律政司司長鄭若驊和商務及經濟發展局局長邱騰華等官員，亦會出席聯席會議。
（ｆｗ）
11/06/2018 17:58
【一帶一路】特區與發改委、港澳辦首次聯席會議，明於北京召開
《經濟通通訊社１１日專訊》特區政府與發改委、港澳辦及其他相關部委的首次「一帶一路
」聯席會議，明早（１２日）於北京召開。有關聯席會議，將討論香港全面參與「一帶一路」建
設的策略方向、年度工作重點，以及將會推動的措施。
政制及內地事務局局長聶德權今早抵達北京，下午到港澳辦與副主任黃柳權會面近３小時，
聶德權離開港澳辦時並未回應，二人是否商討將舉行的九西選區補選事宜。
另外，律政司司長鄭若驊和商務及經濟發展局局長邱騰華等官員，亦會出席聯席會議。
（ｆｗ）
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】楊德斌：政府將投入更多資源打造智慧城市
|中國故事11/06/2018
【北京特寫】「探秘」北京新機場線
|FOCUS11/06/2018
【FOCUS】「超級周」看點多 地獄天堂咫尺間
|興證快訊11/06/2018
美韓會談
|國際動態11/06/2018
金正恩抵星 特金會倘成功 獅城名留青史
|生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰