【一帶一路】特區與發改委、港澳辦首次聯席會議，明於北京召開

《經濟通通訊社１１日專訊》特區政府與發改委、港澳辦及其他相關部委的首次「一帶一路

」聯席會議，明早（１２日）於北京召開。有關聯席會議，將討論香港全面參與「一帶一路」建

設的策略方向、年度工作重點，以及將會推動的措施。

政制及內地事務局局長聶德權今早抵達北京，下午到港澳辦與副主任黃柳權會面近３小時，

聶德權離開港澳辦時並未回應，二人是否商討將舉行的九西選區補選事宜。

另外，律政司司長鄭若驊和商務及經濟發展局局長邱騰華等官員，亦會出席聯席會議。

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