《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國證監會與伊朗證監會在青島簽署了《
證券期貨監管合作諒解備忘錄》。監管合作諒解備忘錄的簽署，對於加強雙方在證券期貨領域的
監管交流合作具有重要的意義，標誌著中伊證券期貨監管機構的合作進入一個新的階段。
中證監稱，一貫重視與境外證券期貨監管機構的交流與合作。迄今，中國證監會已相繼同
６２個國家和地區的證券期貨監管機構簽署了６８份監管合作諒解備忘錄。
11/06/2018 08:42
【駐京專電】中證監與伊朗證監會簽署監管合作諒解備忘錄
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國證監會與伊朗證監會在青島簽署了《
證券期貨監管合作諒解備忘錄》。監管合作諒解備忘錄的簽署，對於加強雙方在證券期貨領域的
監管交流合作具有重要的意義，標誌著中伊證券期貨監管機構的合作進入一個新的階段。
中證監稱，一貫重視與境外證券期貨監管機構的交流與合作。迄今，中國證監會已相繼同
６２個國家和地區的證券期貨監管機構簽署了６８份監管合作諒解備忘錄。
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