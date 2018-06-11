【小米上市】中證監披露小米ＣＤＲ招股書，４０％募資全球擴張

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國證監會披露小米集團公開發行存托憑

證招股說明書，正式成為ＣＤＲ試點的第一宗申請，中信証券為此次發行的保薦機構和主承銷商

。

招股書未明確ＣＤＲ發行和募資規模，但公布扣除發行費用後的募集資金淨額預計將用作以

下用途：研發核心自主產品擬投入資金佔比３０％；擴大並加強ＩｏＴ及生活消費產品及移動互

聯網服務（包括人工智能）等主要行業的生態鏈擬投入資金佔比３０％；全球擴張擬投入資金佔

比４０％。

小米ＣＤＲ招股書顯示，雷軍通過Ｓｍａｒｔ Ｍｏｂｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ和Ｓｍａｒｔ Ｐｌａｙｅｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的公司Ａ類普通股股票以及

Ｂ類普通股股票享有的投票權佔公司全體股東享有投票權的５５﹒７％。此外，根據公司其他股

東和雷軍簽署的投票權委托協議，雷軍作為受托人可實際控制另外２﹒２％的投票權，共計控制

發行人５７﹒９％的投票權。



＊累計虧損１３５１﹒６３億元＊



招股書披露，２０１５年、２０１６年、２０１７年和２０１８年第一季度，小米的營業收

入分別為６６８﹒１１億元（人民幣．下同）、６８４﹒３４億元、１１４６﹒２５億元和

３４４﹒１２億元；淨利潤分別為－７６﹒２７億元（２０１５年）、４﹒９２億元（２０１６

年）、－４３８﹒８９億元（２０１７年）和－７０﹒２７億元（２０１８年一季度）。扣除非

經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的淨利潤分別為－２２﹒４８億元、２﹒３３億元、

３９﹒４５億元和１０﹒３８億元。

截至２０１８年３月３１日，公司的累計虧損為１３５１﹒６３億元。因此，本次發行前公

司不存在未分配的滾存利潤。



＊互聯網服務已經成為重要獲利來源＊



小米ＣＤＲ招股書顯示，２０１５年、２０１６年、２０１７年和２０１８年第一季度，小

米智能手機收入分別為５３７﹒１５億元、４８７﹒６４億元、８０５﹒６４億元和

２３２﹒３９億元。招股書引用ＩＤＣ數據顯示，２０１８年第一季度在全球智能手機市場同比

下滑２﹒９％的情況下，小米手機出貨量達到２８００萬台，同比增長８７﹒８％。

招股書顯示，２０１５年、２０１６年、２０１７年和２０１８年第一季度，小米的互聯網

服務收入分別為３２﹒３９億元、６５﹒３７億元、９８﹒９６億元和３２﹒３１億元，毛利分

別為２０﹒９９億元、４２﹒８５億元、６３﹒４４億元和２１﹒１９億元。

小米ＣＤＲ招股書披露，報告期內的小米ＩｏＴ和生活消費產品收入分別為８６﹒９１億元

、１２４﹒１５億元、２３４﹒４８億元和７６﹒９７億元。僅２０１８年第一季度的收入達到

了２０１７年全年的３２﹒８％。

招股書披露，同期，小米ＩｏＴ平台連接了１億台設備（不包括智能手機及筆記本電腦），

以聯網設備數量口徑統計，小米佔全球消費物聯網市場份額為１﹒９％，亞馬遜和蘋果分別為１

﹒２％和１％。截至２０１８年３月，ＭＩＵＩ月活躍用戶超過了１﹒９億，用戶每天使用小米

手機的平均時間約４﹒５小時。

２０１８年第一季度，小米互聯網服務收入為３２﹒３１億元，毛利２１﹒１９億元，毛利

率達到了６５﹒５８％，毛利佔比達到４０％，已經超過了智能手機，互聯網服務已經成為重要

獲利來源。

