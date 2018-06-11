【小米上市】小米尚未敲定基石投資者，於今日起評估投資者需求

《經濟通通訊社１１日專訊》中證監披露小米公開發行ＣＤＲ的招股說明書，有內地媒體引

述接近小米ＩＰＯ項目的中介人士稱，目前投資人尤其是基石投資者「入圍」競爭激烈，給出的

估值普遍在７５０億至８５０億美元之間。據稱，已經有一批機構給出超過８００億美元的估值

，不過目前尚未敲定任何基石投資者。

香港ＩＰＯ方面，有外電引述小米的交易文件指，小米將於今日開始評估香港ＩＰＯ的投資

者需求。

小米擬同步發行ＣＤＲ和港股，但公司並沒有公布發行基礎股票數量以及基礎股票與ＣＤＲ

之間的轉換比例。（ｌｃ）

