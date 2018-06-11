【小米上市】小米以內地為主上市地，ＣＤＲ發行規模料達３００億

《經濟通通訊社１１日專訊》中證監披露小米ＣＤＲ（中國存託憑證）招股書，其中明確指

出小米將以中國境內證券交易所為主上市地。據《財新》引述知情人士指，小米本次發行ＣＤＲ

或不超過其總股本數的７％。由於小米上市計劃融資１００億美元，則可能意味著其發行的

ＣＤＲ將達到或者超５０億美元（３２０億元人民幣）。（ｌｃ）

