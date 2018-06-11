【擁抱新經濟】百度或成美國上市公司ＣＤＲ回歸第一股

《經濟通通訊社１１日專訊》《財新》引述知情人士指，百度目前正在衝刺準備ＣＤＲ材料

，已經確定保薦機構為中信証券和華泰聯合，進度反超阿里巴巴和京東集團，有望會成為第一家

回歸境內市場的已上市新經濟巨頭。

報道指，早於百度開始籌備ＣＤＲ回歸的阿里巴巴和京東也在積極籌備材料，原定於６月底

發行ＣＤＲ，但目前進度晚於百度。

知情人士指，京東因為尚未能持續盈利，從監管角度出發回歸風險較大。而阿里巴巴方面，

雖然和百度均為ＡＢ架構，但股東構成和結構相對複雜，發行ＣＤＲ技術上難度更大。（ｌｃ）

