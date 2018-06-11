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11/06/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》伊核事件乃中國挑戰與機遇

　　《神州縱橫》美國退出伊朗核協議並要恢復嚴厲制裁，但其他簽訂協議的中俄英法德五國卻
明言要維持協議。這給中國帶來了新挑戰與機遇，要如何應對值得探討。
　
＊伊朗為中國重要友邦＊
　
　　中國絕不能輕視伊核事態的影響，除了作為簽約國有責任外，伊朗並非遙遠之國，而是對中
國有重要意義的友邦，雖非鄰國卻也是鄰國之鄰。中伊關係的重要性來自幾點：（一）重要經貿
合作夥伴。伊朗乃主要油氣供給國之一，中國已獲一些重要油氣田的開採權，包括在波斯灣海底
與卡塔爾相鄰的大氣田。伊朗也成了中國工業產品出口及投資的日益重要目的地其潛力不少。
（二）伊朗乃中國「一帶一路」西行的重要環節，可由此連通土耳其及伊拉克等西亞及中東地區
。（三）在地緣政治上乃中國西陲的屏障地，防止中東及阿富汗亂局向華蔓延和衝擊中亞等中國
後門區，對維護新疆等西部邊區至為重要。因此中國絕不能坐視伊朗出現嚴重動亂及被美國拖垮
、顛覆，故須認真和及時應對美國退出協議所引起的問題，在此關鍵時刻應出手協助穩定及安定
伊朗。中國作為伊朗最大石油出口客戶，維持甚至增加買油量事關重要，中國企業繼續投資及出
口產品到伊朗，協助伊朗進行國際及進行人民幣融資同樣重要。從短期看，機遇在於美國企業受
制裁限制，歐洲企業也會受影響，為中國企業開拓市場騰出空間。如美國已禁止波音及空巴向伊
賣飛機，中國的Ｃ９１９大客機自可作填補。
　
＊構建中巴阿伊協作區＊
　
　　當然也要重視挑戰。美國慣於行使治外法權，對與伊朗交易的中國企業，特別是使用美元作
交易媒體者將作出懲罰，中興事件便是明顯例子。歐洲也面臨類似問題並正研究對策，故中國可
與英法德等協商，彼此都是伊核協議簽字國。從長遠看，中國務必加快中巴經濟走廊建設，並及
早安排關於建立中巴阿伊四國協作區的磋商，一些基本架構已浮現：（一）去年底中巴阿三方同
意研究把中巴走廊擴大以納入阿富汗。（二）今年３月中伊朗外長訪問巴基斯坦時提出願參與中
巴走廊開發，並邀請中巴參與伊朗東部的恰巴哈爾港口項目，和把恰港與中巴合建的巴國瓜達爾
港建設鐵路連接。恰港現正建鐵路通往阿富汗，可成為阿國新出海口。（三）印度參與建設恰港
及相連鐵路，並為伊朗在中國之外另一重要石油客戶。最近中印有修好跡象，故中印也可在恰港
及相關項目合作。當上述發展逐步實現，則建立中巴阿伊四國協作將更有基礎，也更有機會成事
。《資深評論員　凌昆》

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