【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３８點子，報６﹒４０５９

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０６４，較上個交易日跌６

１點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３８點子，報６﹒４０５９，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４０９７。（ｌｃ）

