《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０６４，較上個交易日跌６
１點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３８點子，報６﹒４０５９，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０９７。（ｌｃ）
11/06/2018 09:42
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３８點子，報６﹒４０５９
《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０６４，較上個交易日跌６
１點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３８點子，報６﹒４０５９，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０９７。（ｌｃ）
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