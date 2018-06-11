《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０１６，
較上個交易日４時３０分收盤價升８１點子。全日在６﹒４０８９至６﹒４０００之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１７點子，報６﹒３９７６。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４０６４，較上個交易日跌６１點子。（ｌｃ）
11/06/2018 16:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升８１點子，報６﹒４０１６
《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０１６，
較上個交易日４時３０分收盤價升８１點子。全日在６﹒４０８９至６﹒４０００之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１７點子，報６﹒３９７６。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４０６４，較上個交易日跌６１點子。（ｌｃ）
|中國故事11/06/2018
【北京特寫】「探秘」北京新機場線
|FOCUS11/06/2018
【FOCUS】「超級周」看點多 地獄天堂咫尺間
|興證快訊11/06/2018
美韓會談
|國際動態11/06/2018
金正恩抵星 特金會倘成功 獅城名留青史
|生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
|FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰