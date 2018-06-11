【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升８１點子，報６﹒４０１６

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０１６，

較上個交易日４時３０分收盤價升８１點子。全日在６﹒４０８９至６﹒４０００之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１７點子，報６﹒３９７６。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４０６４，較上個交易日跌６１點子。（ｌｃ）

