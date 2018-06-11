《經濟通通訊社１１日專訊》市場消息指，人行今日將不進行逆回購操作。公開市場今日有
２００億元逆回購到期，即今日淨回籠２００億元。（ｌｃ）
11/06/2018 09:19
【人行收水】消息稱人行今暫停逆回購，淨回籠２００億
《經濟通通訊社１１日專訊》市場消息指，人行今日將不進行逆回購操作。公開市場今日有
２００億元逆回購到期，即今日淨回籠２００億元。（ｌｃ）
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