【債務風險】低信貸評級企業融資遇困，次季至今錄１３宗取消發債

《經濟通通訊社１１日專訊》中國近期多家企業發生債務違約問題，當中不乏具國企背景和

財政狀況穩定的企業，令本就緊張的融資環境進一步收緊。據外電統計，評級為ＡＡ及以下的債

券發行人今年第二季度以來取消發行的債券達１３支，是近兩年來新高。

今年中國債市已被發現１７例債券違約事件，其中今年首次發生違約的發行人多達８個，包

括被傳董事長被帶走調查的華信系。（ｅｙ）

