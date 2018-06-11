《經濟通通訊社１１日專訊》中國近期多家企業發生債務違約問題，當中不乏具國企背景和
財政狀況穩定的企業，令本就緊張的融資環境進一步收緊。據外電統計，評級為ＡＡ及以下的債
券發行人今年第二季度以來取消發行的債券達１３支，是近兩年來新高。
今年中國債市已被發現１７例債券違約事件，其中今年首次發生違約的發行人多達８個，包
括被傳董事長被帶走調查的華信系。（ｅｙ）
11/06/2018 12:00
【債務風險】低信貸評級企業融資遇困，次季至今錄１３宗取消發債
《經濟通通訊社１１日專訊》中國近期多家企業發生債務違約問題，當中不乏具國企背景和
財政狀況穩定的企業，令本就緊張的融資環境進一步收緊。據外電統計，評級為ＡＡ及以下的債
券發行人今年第二季度以來取消發行的債券達１３支，是近兩年來新高。
今年中國債市已被發現１７例債券違約事件，其中今年首次發生違約的發行人多達８個，包
括被傳董事長被帶走調查的華信系。（ｅｙ）
|FOCUS11/06/2018
【FOCUS】「超級周」看點多 地獄天堂咫尺間
|興證快訊11/06/2018
美韓會談
|國際動態11/06/2018
金正恩抵星 特金會倘成功 獅城名留青史
|生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
|FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
|生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰