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11/06/2018 08:30

【聚焦數據】５月ＣＰＩ持平１﹒８％，ＰＰＩ漲４﹒１％四個月高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局上周六（９日）公布，５月居民消費價格指數
ＣＰＩ同比漲幅持平於１﹒８％，與市場預期一致；首５月ＣＰＩ同比上漲２﹒０％。
　　５月工業生產者出廠價格指數ＰＰＩ同比上漲４﹒１％，高於市場預期的３﹒８％，為四個
月最高；首５月ＰＰＩ同比上漲３﹒７％。

＊食品價格跌，ＣＰＩ環比續降＊
　　
　　統計局城市司高級統計師繩國慶解讀指，從環比看，５月ＣＰＩ下降０﹒２％，降幅與上月
相同。食品價格下降１﹒３％，降幅比上月收窄０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒２６個
百分點，是ＣＰＩ下降的主要原因。
　　從同比看，ＣＰＩ上漲１﹒８％，漲幅與上月相同。食品價格上漲０﹒１％，影響ＣＰＩ上
漲約０﹒０１個百分點。

＊ＰＰＩ環比由降轉升，同比漲幅擴大＊

　　從環比看，５月ＰＰＩ由降轉升。生產資料價格由降轉升，上漲０﹒５％；生活資料價格持
平。在調查的４０個工業大類行業中，２５個行業產品價格上漲，比上月增加１３個。在主要行
業中，受國際原油價格上漲影響，石油和天然氣開采業上漲７﹒５％，漲幅比上月擴大４﹒３個
百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲３﹒６％，擴大２﹒９個百分點。受鋼材市場需求較旺
影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業由降轉升，上漲１﹒３％。上述三大行業合計影響ＰＰＩ上漲
約０﹒３個百分點，佔總漲幅的７５％左右。
　　從同比看，ＰＰＩ漲幅比上月擴大０﹒７個百分點。生產資料價格上漲５﹒４％，漲幅比上
月擴大０﹒９個百分點；生活資料價格上漲０﹒３％，擴大０﹒２個百分點。（ｃｔ）

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