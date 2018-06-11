【ＦＯＣＵＳ】「超級周」看點多，地獄天堂咫尺間

【ＦＯＣＵＳ】周末在加拿大舉行的七國集團（Ｇ７）峰會，以侵侵食言拒簽聯合聲明而不

歡而散。白宮首席貿易顧問納瓦羅隨後放言，「每一個與總統進行不誠實外交，並試圖背後捅刀

的外國領導人都將下地獄（ｓｐｅｃｉａｌ ｐｌａｃｅ ｉｎ ｈｅｌｌ）」，似已為周二（

１２日）上演的「特金會」和未來貿易戰定調。加上美歐日三大央行周三（１３日）起將接連議

息，面對可能是今年全球金融市場最重要的「超級一周」，金融市場的地獄和天堂亦只在一線一

念之間。



＊Ｇ７對峙，全球貿易戰或難免＊



５月３１日宣布對來自歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鋁徵稅的特朗普，成為今年Ｇ７會議的眾

矢之的，更掀起各國在社交媒體發放新聞相片的另類角力。德國總理默克爾ＩＧ發圖就顯示，其

雙手撐檯、目光直睥雙手抱於胸前安坐的特朗普；而白宮發言人桑德斯的推特相片則顯示，特朗

普身體後靠、雙手交叉，面帶懷疑注視彎腰、低頭姿態的各國領袖。

一圖勝千言，盡顯美國與歐盟、加拿大關係的劍拔弩張，加深原本就脆弱的貿易裂痕。隨著

默克爾周日（１０日）揚言，歐洲將採取反制措施報復美國向歐盟徵收鋼鋁關稅，以及加拿大早

前宣布的對價值１６６億加元的美國產品徵收報復性關稅料於７月１日生效，倘若美國周五

（１５日）如期宣布對華５００億美元商品徵稅最終清單，貿易戰勢全球爆發。



＊特金會登場，惟戰爭風險更高＊



超級一周的絕對焦點必屬明日（１４日）登場的「特金會」，儘管特朗普在出發往新加坡前

聲稱「一分鐘內即可判斷金正恩有無誠意」，但他正悄然轉至一個不那麼強硬的立場，指任何形

式的去核協議都可能需要多次會議來討論（ｄｉｓｃｕｓｓｅｄ ｏｖｅｒ ｍｕｌｔｉｐｌｅ

ｍｅｅｔｉｎｇｓ）。

不過，對欠缺耐心和善變的特朗普來說，此過程也意味著外交崩盤風險。智庫布魯金斯學會

（Ｂｒｏｏｋｉｎｇｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）外交政策計劃主管Ｂｒｕｃｅ Ｊｏｎｅｓ

就指，太多事情可能出錯，目前的戰爭風險高於推動峰會之前。其解釋，通過向金正恩傳遞倘若

協議「貨不對辦」，他將真的願意開啟戰爭的訊號，特朗普已令金正恩面對「真正的交易」或「

戰爭」的必然選擇。

諮詢公司歐亞集團亦警告，金正恩也可能會認為他沒有從此過程中獲得足夠的讓步，而選擇

退出。



＊歐美議息，人行恐臨十字路口＊



跟美聯儲周三（１３日）議息幾無懸念將加息２５基點相比，歐洲央行可能在周四（１４日

）召開的６月份利率會議上宣布結束其２﹒５５萬億歐元量化寬鬆計劃料更牽動人心。此外，日

本央行周五（１５日）亦將召開６月利率會議。

中金預計，聯儲今次會議聲明或去除利率前瞻指引釋放偏「鷹派」的信號，利率點陣圖隱含

的２０１８年加息次數或將從３次上調至４次。

而倘若歐洲央行提前於本周宣布買債計劃將於９月終止，不僅利淡歐美債市，推升債息，更

意味著明年中開始首次加息的可能性大增。

自２０１５年１２月以來，美聯儲快將迎來此輪第７次加息，新興市場震盪已從阿根廷、土

耳其蔓延至巴西、印度。隨著巴西雷亞爾兌美元跌至４的心理關口，巴西央行拋售價值３７﹒５

億美元的貨幣互換合約捍衛匯市；印度央行稍早亦上調利率０﹒２５厘，為逾４年來首次加息。

對擁有全球最大資產負債表的中國央行而言，保匯率和保外儲的十字路口或亦正漸行漸近。

（經濟通通訊社 俞瑾）

