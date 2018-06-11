《匯市一周－徐惠芳》本周焦點聯儲議息

《匯市一周》墨西哥正式宣布對美國的進口關稅清單，對鋼鐵產品及部分農產品徵收１５％

至２５％的關稅，以回應美國在５月３１日對墨西哥徵收的２５％鋼鐵關稅和１０％鋁關稅。周

末，七國集團（Ｇ７）峰會召開，各國領袖可能在會議上相討扺抗美國對外實施的制裁和加徵關

稅等議題，投資者必須注意有關內容和市場走勢。

亞特蘭大聯儲上調美國第二季度ＧＤＰ預測至４﹒６％，前值為４﹒５％；紐約聯儲下調第

二季度美國ＧＤＰ預測至３﹒０８，前值為３﹒２６；美國４月批發庫存月率終值為０﹒１％，

前值及預估為０﹒０％；美國４月批發銷售月率為０﹒８％，前值０﹒３％修正為０﹒４％。

美元指數在意大利債務危機之時的９５﹒００水平位置，一直回軟，美元指數受壓，連跌４

日，上周在９４﹒２０水平左右下挫至９３﹒３５水平，ＭＡＣＤ指向下，上方阻力９３﹒９５

、９５﹒７５，重要下方支持在９２﹒６５。



＊留意聯儲聲明孰鷹孰鴿＊



本周最重要的是美聯儲舉行議息會議，利率期貨市場預期，美國是次將有９９％加息，如無

意外，美聯儲將再次加息２５個基點。雖然此次加息的預期已被市場逐漸消化，但投資者仍然密

切關注美聯儲是否會釋放出更「鷹派」的加息信號；一旦美聯儲的加息信號沒有市場預期般的強

烈，美元指數很可能會在短期內再有下探空間。

英國表示，英國臨時性關稅協議預計最遲在２０２１年底結束，建議將臨時關稅安排適用於

整個英國，致力於達成新的關稅協議，並在過渡期結束後使用；在臨時關稅協議實施期間，英國

有必要繼續參與協商任何新的歐盟貿易協議。

《路透》調查顯示，５１％的民眾希望英國在未來１２個月加息，較２月份時的５８％回落

。大眾在５月對今年的通脹預期維持２﹒９％不變；而英倫銀行調查顯示，公眾在５月對五年通

脹預期為３﹒６％，２月為３﹒４％。英鎊則在１﹒３４４５水平整固，上方阻力１﹒３６０５

、下方支持１﹒３２８０。



＊英鎊１﹒３４４５水平整固＊



美國能源信息署（ＥＩＡ）公布，截至美國６月１日一周，原油庫存增加２０７﹒２萬桶，

前值－２１７﹒５萬桶，預期－３６２萬桶。美國國內原油產量亦每日突破１０７０萬桶至

１０８０萬桶的歷史新高。ＷＴＩ原油期貨一度急跌，跌穿每桶６４﹒５美元，現時在每桶

６６﹒００美元徘徊，上方阻力６７﹒９５、６８﹒９０美元，下方支持在６３﹒４５、

６０﹒５０美元。



＊金價受壓於２００天線＊



金價沒有方向，最近一周繼續在每盎司１３００美元水平徘徊，持續受壓於２００日均線，

上方阻力位１３１５美元，下方支持位１２８５美元。銀價持續在上落區波動，目前在每盎司

１６﹒８０美元水平盤整，上方阻力位１７﹒１０、１７﹒４０美元，下方支持位１６﹒１５美

元。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

